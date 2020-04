Wirtschaft & Finanzen SAA im Ausverkauf, Aktien-Entwertung bei Norwegian, Delta bestellt A350 nach

Das wöchentliche airliners.de-Wirtschafts-Briefing. Dieses Mal unter anderem mit dem plötzlichen, aber nicht gänzlich unerwarteten Ende einer traditionsreichen Airline, abenteuerlichen Plänen im grundsoliden Norwegen und der Freude von Delta Air Lines an der A350.

Airbus A340-300 der South African in Olympia-Bemalung © AirTeamImages.com / Steve Flint

Airlines in Nöten

South African Airways hat alle rund 4700 Mitarbeiter entlassen, berichtet die Nachrichtenagentur "Bloomberg". Abfindungen will die Airline indes mit dem Verkauf von Vermögenswerten finanzieren. In der vergangenen Woche wurde bekannt, dass die südafrikansiche Regierung beschlossen hatte, keinerlei staatliche Hilfen mehr an South African Airways zu zahlen.

Virgin Atlantic benötigt dringend staatliche Unterstützung, um die Ausfälle im Zuge der Corona-Krise zu überstehen. Angeblich hat die Regierung einen Antrag abgelehnt, nun wendet sich Firmenchef Richard Branson an die Öffentlichkeit. Weiterlesen

Die Aeroflot Group befindet sich laut der russischen Nachrichtenseite Readovka in fortgeschrittenen Planungen, die beiden Töchter Pobeda und Rossiya mit der Haupt-Airline Aeroflot zu fusionieren. Die durch die Corona-Krise angespannte finanzielle Lage des Konzerns mache den Schritt wahrscheinlich.

Die Corona-Pandemie bringt die US-Fluggesellschaft United Airlines tief in die roten Zahlen. Im ersten Quartal dürfte ein Verlust in Höhe von rund 1,9 Milliarden Euro vor Steuern anfallen, warnte das Unternehmen am Montag in einer Mitteilung an die US-Börsenaufsicht. Beim Umsatz rechnet United mit einem Rückgang um 17 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert.

Easyjet sieht sich für einen langen Flugstopp gerüstet. Dazu hat die Airline unter anderem das Flottenwachstum ausgesetzt und neue Kredite aufgenommen. Nach der Krise könnte der Mittelplatz freibleiben. Weiterlesen

Vier Personalunternehmen von Billigflieger Norwegian melden in Dänemark und Schweden Insolvenz an. Betroffen sind rund 4700 Beschäftige. Gleichzeitig plant die Airline gewagte Umschuldungspläne. Weiterlesen

Die Corona-Pandemie trifft auch die Schweizer Regionairline Helvetic. Flottenerneuerung und Wachstum werden vertagt. Airline-Chef Tobias Pogorevc spricht im airliners.de-Interview über die aktuellen Herausforderungen. Weiterlesen

Staat hilft privat

Condor kann nach der geplatzten Übernahme durch PGL mit weiteren Finanzspritzen vom Staat rechnen. Der Überbrückungskredit der KfW von 380 Millionen Euro werde verlängert, zusätzlich bekomme Condor rund 200 Millionen Euro Liquidität, um die nächsten Monate zu überstehen, berichtet "Reuters".

Die Verhandlungen um die Condor-Rettung laufen auf Hochtouren. Ein Einstieg der Bundesregierung gilt dabei mittlerweile als ausgeschlossen. Gleichzeitig prüft Condor mögliche Schadenersatzforderungen gegen PGL. Weiterlesen

Airbus-Chef Guillaume Faury warnt im Interview mit dem "Spiegel" vor der Anhebung der Luftverkehrsabgabe in Deutschland. Stattdessen schlägt er ein wegen der Coronakrise ein Förderprogramm für Airlines vor. Auch sollte es staatliche Unterstützung für klimafreundliche Flugzeuge geben.

Das US-Finanzministerium und mehrere große Fluglinien haben vor dem Hintergrund der Corona-Krise ein staatliches Hilfspaket für die Flugindustrie verhandelt. Damit soll die strategische Bedeutung der Luftfahrtindustrie bewahrt werden. Weiterlesen

Auftragslage

Der angeschlagene US-Luftfahrtriese Boeing büßt in der Corona-Krise immer mehr Bestellungen für die 737 Max ein. Die Flugzeugleasing-Sparte des US-Industriekonzerns General Electrics, GE Capital Aviation Services, gab nun die Stornierung von 69 der Maschinen bekannt.

Boeing muss in der Corona-Krise erneut eine Absage für eine Bestellung der 737 Max hinnehmen. Die China Development Bank Financial Leasing Co. hat einen Auftrag über 29 Maschinen zurückgezogen, teilten die Chinesen mit. Damit sinke die Zahl der noch offenen Bestellungen auf 70 Stück, hieß es weiter. Im ersten Quartal wurden unter dem Strich 314 Bestellungen für das Modell zurückgezogen.

Der US-Carrier Delta Air Lines übernimmt die von Latam in der Vorwoche stornierte Bestellung über zehn Airbus A350 im Wert von rund drei Milliarden Dollar. Das berichtet " Reuters " unter Berufung auf mit dem Vorgang vertraute Quellen. Foto: © AirTeamImages.com

Airbus prüft nach eigener Auskunft derzeit eine Reihe von Anfragen, anstehende Flugzeugauslieferungen zu verschieben. Man suche nach Lösungen von Fall zu Fall und Flugzeug zu Flugzeug. Eine Prognose für die Auslieferungsanzahl 2020 wird es weiter nicht geben.

Die Corona-Krise hat wohl keine Branche so stark getroffen wie die Luftfahrt. Airbus fährt vorläufig seine Produktion um ein Drittel herunter. Eine Übersicht darüber, was bei dem Unternehmen los ist, was Analysten sagen und was die Aktie macht. Weiterlesen

Die Luftfahrt-Zulieferindustrie stand schon vor Covid-19 unter Druck - jetzt steht sie vor den größten Herausforderungen der letzten Jahrzehnte. Dennoch ergeben sich in der Krise auch Chancen, analysiert Bernhard Lietzmann. Weiterlesen

Kapitalmarkt

Die Börsenkurse erholen sich nach dem Corona-Schock insgesamt etwas und auch Luftfahrt-Titel profitieren. Doch mach einer könnte gehörig unter Druck geraten, wenn nach dem zweiten Quartal die Verluste in der Krise zu beziffern sind. Weiterlesen

Das Bundeskartellamt hat die Mehrheitsbeteiligung von Samih Sawiris an der FTI Group genehmigt. Die damit einhergehende Kapitalerhöhung sichere die Gruppe langfristig ab, teilte der Touristikkonzern mit. Das Management soll auch unter dem neuen Eigner unverändert bleiben.

Die Flughafen Zürich AG will in diesem Jahr auf alle Dividendenzahlungen verzichten. Zu diesem Schritt habe sich der Verwaltungsrat vorbehaltlich der Zustimmung der kommenden Hauptversammlung entschlossen, da die deutlichen Ertragseinbußen durch die Corona-Krise zu einer neuen Situation geführt hätten, teile das Unternehmen mit.