Neue S-Bahnstrecke zum Münchner Flughafen kommt voran

Das Eisenbahn-Bundesamt hat nun auch für den letzten Abschnitt des Erdinger Ringschlusses ein Planfeststellungsverfahren eingeleitet, so das bayerische Verkehrsministerium. Durch die neue Strecke soll der Flughafen per S-Bahn besser in Richtung Südostbayern und den Salzburger Raum angebunden werden.