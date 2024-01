S-Bahn: An zwei Wochenenden wird das Münchener Terminal nicht bedient

Im Januar wird wieder an der S-Bahn-Verbindung zum Flughafen München gebaut. Dieses Mal sind die Einschränkungen nicht ganz so deutlich. Wer kann, sollte zum Teil auf das Auto oder den Lufthansa-Bus wechseln und mindestens die S8 meiden.

Der Flughafen München verliert im Januar in einem Bereich von etwa drei Wochen erneut immer wieder seine S-Bahn-Anbindung. Mittlerweile gibt es Detailpläne zu den Sperrungen, die vor allem an zwei Wochenenden wieder einen Schienenersatzverkehr auf dem Flughafengelände bedeuten.

Statt S-Bahnen fahren im ÖPNV also ausschließlich Busse das Münchener Terminal an. Das betrifft das Wochenende vom späten Abend des 12. Januar (Freitag) bis einschließlich 14. Januar wie auch das folgende Wochenende vom späten Abend des 19. Januar bis 21. Januar. Die Sperrungen des Terminal-Bahnhofs reichen jeweils noch etwas in den Montag bis 3 Uhr früh hinein, so die S-Bahn. Der Münchener Verkehrsverbund kündigt hingegen eine Sperrung bis 5 Uhr an.

Per S-Bahnlinie 1 ankommende Fluggäste und ankommendes Personal muss an diesen Wochenenden dann am Besucherpark aussteigen. Die S8 fährt praktisch gar nicht als Flughafenzubringer, aber dazu später mehr.

Wer mit der S1 kommt, der muss den Besucherpark mit seiner dürftigen Ausstattung bei Rolltreppen und Fahrstühlen nutzen. Dieser Bahnhof ist für den Verkehr eines Flughafens nicht geschaffen, es ist also mit Verzögerungen zu rechnen. Die Vergangenheit zeigte: Neben verlängerter Reisezeit sollten Personal wie Fluggäste mit einer langen Umsteigezeit rechnen. Der S-Bahnhof ist für Busse schlecht anfahrbar.

Angaben des MVV zum Ersatzverkehr. © MVV { "@context": "https://schema.org", "@type": "ImageObject", "url": "https://img.airliners.de/2024/01/screenshot-2024-01-03-at-162212-8MJqRo__original__824", "copyrightHolder": {"@type": "Person", "name": "© MVV"} } Angaben des MVV zum Ersatzverkehr. © MVV

Abseits der Anreise mit dem Lufthansa Express Bus oder einem Auto ist der Weg mit der S1 von der Innenstadt prinzipiell gut möglich. Die Deutsche Bahn als Betreiber der S-Bahn München gibt auf Plakaten eine Fahrzeit von Hauptbahnhof bis zum Flughafen mit 54 Minuten an.

Das beinhaltet eine Umstiegszeit von sieben Minuten und eine Fahrzeit von vier Minuten mit dem Bus. Basierend auf Berichten zur letzten Sperrung empfiehlt sich hier aber eine großzügige Reserve in der Reiseplanung.

S8 sollte vermieden werden

Das gilt insbesondere, wenn sich die Nutzung der S8 nicht vermeiden lässt, die normalerweise ab München Ostbahnhof eine gute Alternative zwischen Stadt und Flughafen ist. Seit dem 2. Januar bis zum 22. Januar müssen sich Fluggäste und Personal auf insgesamt vier unterschiedliche Ersatzkonzepte einstellen. Eines davon, nämlich das der beiden zuvor genannten Wochenenden, wird doppelt eingesetzt.

Es gibt in der gesamten Zeit Schienenersatzverkehr auf dem Ost-Ast der S8. Ab Ostbahnhof muss in Busse eingestiegen werden, die je nach Phase bis nach Ismaning, Johanneskirchen oder wie an den beiden Wochenende sogar bis zum Flughafen durchfahren.

Dedizierte Busse für den Flughafen gibt es nicht.

In Berlin wurde während einer Sperrung besonderer Busverkehr eingerichtet:

In München gelingt das offenbar nicht. Die Fahrzeiten erhöhen sich basierend auf den optimistischen Schätzungen der Bahn je nach Bauphase ab Ostbahnhof auf 51 bis 71 Minuten. Damit lohnt sich insbesondere auf der Stammstrecke die Nutzung der S1.

Wer kann, vermeidet die S8 bis zum 22. Januar am besten komplett.

Der überregionale Flughafenexpress RE22 erreicht den Besucherpark an zwei Wochenenden nicht

Die beiden Bauwochenenden, an denen der Terminal-Bahnhof gesperrt wird, betreffen auch den überregionalen Flughafenexpress Üfex alias RE22. Allerdings wird dieser Zug bis Freising zurückgezogen. Bereits dort muss in einen Ersatzbus umgestiegen werden. Zudem ändern sich die Abfahrtzeiten.

Sonst sind für den Üfex keine Einschränkungen während der Bauphasen zu erwarten.

Indirekte Verbesserung aus Freising

Mit dem vergangenen Fahrplanwechsel hat der Münchener Flughafen eine deutliche Verbesserung der Bus-Anbindung von Freising aus bekommen. Der 635er fährt nun im besten Fall alle zehn Minuten statt wie zuvor alle 20 Minuten.

Er ist damit eine Alternative für den SEV, der direkt fährt. Wer sich etwas Stress sparen will, kann auch in Freising die S-Bahn vom Flughafen erreichen. Das dürfte etwas mehr Zeit kosten.

Wie gehabt kann jeder, der ein Deutschlandticket besitzt, den von Autobus Bayern betriebenen Lufthansa Express Bus verwenden. Nach derzeitigem Stand wird der Takt allerdings nicht verdichtet.