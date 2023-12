S-Bahn-Anbindung des Münchener Flughafens bleibt schneebedingt schwierig

Stand Montagmittag fuhren in München nach dem großen Schneefall weiter nur wenige S-Bahnen durch die Stadt. Immerhin: Die S-Bahn entschied sich, den Flughafen mit besonderer Priorität anzubinden. Schon am Sonntag fuhren erste S-Bahnen wieder vom und zum Flughafen – aber nur auf der Linie S8. Die S1 ist bis jetzt (Stand: 13:46 Uhr) eingestellt. Damit fährt nur alle 20 Minuten eine S-Bahn zum Flughafen.

Doch gerade einmal sechs Züge waren am Sonntag auf der Live-Karte im Betrieb zu sehen. Das reichte nicht einmal, um die S8 komplett auszustatten. Stattdessen wurden alle Züge benötigt, um einen Rumpfverkehr im 20-Minutentakt vom Flughafen über Ostbahnhof und die Stammstrecke bis nach Laim/Westkreuz verkürzt anzubinden. Alle anderen S-Bahn-Linien wurden eingestellt.

Damit mussten die Flughafen-Züge aber auch den regulären Verkehr auf der Stammstrecke bewältigen, die normalerweise in einem sehr dichten Takt befahren wird. Parallel dazu fahren in ganz München auch keine Straßenbahnen mehr.

Schneebedingt fielen kurioserweise auch Fahrten im Stammstreckentunnel zwischen Hackerbrücke und Ostbahnhof aus, obwohl die Infrastruktur auf beiden Seiten ein Hin- und Herfahren von separaten Zügen durch Kehranlagen ermöglicht.

Erst am Montag gelang es der S-Bahn München, nach Zählung durch airliners.de auf der Live-Karte die Anzahl der Züge auf elf S-Bahn-Garnituren zu erhöhen, um damit die Taktfrequenz auf alle zehn Minuten zu verdichten.

S-Bahn betonte gute Vorbereitung auf den Winter

Nur wenige Tage vor dem Schnellfall zum Wochenende verkündete das Regionalbüro der Deutschen Bahn für Bayern stolz, besonders gut für den Winter vorbereitet gewesen zu sein: "Bei der S-Bahn München befahren bei Schneefall nachts Leerzüge die Strecke und wirken damit Schnee- und Eisbildung entgegen.", heißt es etwa von der Bahn, um einen störungsfreien Betrieb zu gewährleisten.

Zudem sollten über 1500 Räumkräfte in Spitzenzeiten bereitstehen, um auf den Winter reagieren zu können. Außerdem setzte man auf Prognosedaten des Potsdam-Instituts für Klimafolgenforschung.

Warum dies nicht funktioniert hat und selbst im Tunnel keine S-Bahnen vorgehalten werden konnten, ist bisher unklar. Seitens der Deutschen Bahn gibt es nur wenige konkrete Informationen. Die Bahn hat für ganz Bayern allerdings auch nur 13 Schneeräumfahrzeuge im Einsatz. Dazu kommen weitere sieben Fahrzeuge, die bei leichtem Schneefall räumend helfen können. Es ist davon auszugehen, dass diese insbesondere am Samstag nicht helfen konnten.

Bisherige Informationen der Deutschen Bahn besagen, dass bis zur Wochenmitte mit Einschränkungen zu rechnen ist. Wann einzelne Linien, etwa die Flughafen-Linie S1, wieder in Betrieb genommen werden, ist derzeit unklar, da kein exakter Plan kommuniziert wird. Im Laufe des Montags sollen weitere Streckenteile in Betrieb genommen werden.

Hinzukommt, dass laut Deutsche Bahn viele Fahrzeuge erst abgeschleppt und auf Frostschäden untersucht werden müssen.

Die Anreise zum Flughafen ist auch durch den Mangel an Alternativen eingeschränkt. Wer nicht an der S8 wohnt oder eine Bus- und U-Bahn-Verbindung zu der S8 hat, muss mit erheblichen Einschränkungen bei der Anreise rechnen. So kann nur auf einer Linie eine Regionalbahnlinie vereinzelt Stationen zusätzlich bedienen. Zudem gibt es auf der S-Bahn-Linie S2 einen Busersatzverkehr im Außenbereich mit Anschluss an die Flughafen-S-Bahn.