Ryanair und Wizz Air: Konkurrenzkampf nimmt Polen in den Fokus

Ryanair will auf dem polnischen Markt expandieren und in den nächsten zehn Jahren seine Präsenz in ganz Osteuropa verdoppeln. Dies ist Teil der Strategie der Fluggesellschaft, die Märkte in Irland, Italien und Westeuropa zu dominieren und ihre Präsenz auf osteuropäischen Flughäfen zu verstärken, um der Rivalin Wizz Air Paroli zu bieten.

Der CEO von Ryanair, Michael O'Leary, sagte: "Wann immer wir mit Wizz konkurrieren, neigen wir dazu, deutlich niedrigere Tarife und Kosten zu haben." Ryanair fliegt bereits von mehr als einem Dutzend polnischer Flughäfen aus und betreibt hier neun Basen.

Eine ähnliche Expansionsstrategie verfolgt auch Wizz Air. Das Unternehmen plant, bis 2038 mindestens doppelt so viele Flugzeuge in Mittel- und Osteuropa zu betreiben wie derzeit. In Polen sollen in Kürze 35 neue Flugzeuge stationert werden.

Polen ist mit fast 40 Millionen Einwohnern das größte aufstrebende Land in Europa. Die steigenden verfügbaren Einkommen und die Nachfrage nach Reisen machen die Region zu einer attraktiven Perspektive für Billigfluggesellschaften wie Ryanair und Wizz Air.

Weniger strenge Vorschriften begünstigen Expansion

Billigfluggesellschaften haben einen Marktanteil von 59 Prozent im polnischen Luftverkehrsmarkt und dieser Anteil wird voraussichtlich weiter steigen. Immer mehr Polen reisen aus touristischen und beruflichen Gründen.

Die Expansionspläne von Ryanair und Wizz Air in Polen und Osteuropa werden zudem durch weniger strenge Vorschriften, geringere Umweltauflagen und schlechtere Bahnverbindungen begünstigt.

Ryanair plant, einen Großteil ihrer Bestellung von 300 Flugzeugen in Polen und den Nachbarländern zu platzieren. Das Unternehmen will in den nächsten acht Jahren insgesamt 400 neue Flugzeuge in Betrieb nehmen, wovon etwa 180 in Mittel- und Osteuropa eingesetzt werden sollen.

Die Fluggesellschaften sind zuversichtlich, dass der polnische Markt weiterhin wachsen wird und dass sie anderen Fluggesellschaften hier Marktanteile abnehmen können. Der Krieg in der Ukraine beeinflusst den Reiseverkehr an der polnischen Grenze bisher nicht negativ. Solange die Wirtschaft wächst und das BIP steigt, haben die Verbraucher mehr Geld zur Verfügung und die Fluggesellschaften profitieren davon.