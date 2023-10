Ryanair wehrt sich gegen Mindestpreise in Italien und plant Wachstum

Trotz des Streits mit der italienischen Regierung über Preise für Inlandsflüge nach Sizilien und Sardinien, plant Ryanair weiteres Wachstum in Italien. Die Airline will ihre Passagierzahlen verdoppeln und sieht Potenzial für Italien als Nummer eins im Einreiseverkehr.

Frankreich hat vorgeschlagen, Mindestpreise für Flugtickets einzuführen, um die Umweltbelastung durch den Luftverkehr zu reduzieren. Dieser Vorschlag erhält dabei Unterstützung von den Niederlanden und Belgien. Doch vor allem Ryanair stellt sich dagegen. Airline-CEO Eddie Wilson sieht darin einen Versuch, nationale Fluggesellschaften zu Lasten der weniger wohlhabenden Reisenden zu unterstützen.

Auf der anderen Seite behauptet Ryanair ihre Position als Marktführerin in Italien. Hier will die Airline die Zahl der Passagiere in den nächsten zehn Jahren auf 100 Millionen verdoppeln. Allerdings kam es im Sommer zu einem Streit mit der italienischen Regierung über Preise für Inlandsflüge nach Sizilien und Sardinien in der Hochsaison. Die Regierung erließ daraufhin ein Dekret, um die Preise zu begrenzen.

Nachdem Ryanair die Obergrenze bei der Europäischen Kommission angefochten hatte, übertrug die italienische Regierung die Kontrolle über die Preisüberwachung an ihre Kartellbehörde.

Ryanair plant Expansion im Osten

Die Iren planen nun, in Ländern wie Polen weiter zu expandieren. Das Unternehmen hat bereits eine starke Position in Westeuropa aufgebaut und blickt inzwischen vermehrt nach Osten.

Die Auswirkungen von Ryanair sind auch in Bergamo, Italien, zu spüren. Dank der Partnerschaft mit der Billigairline ist der Flughafen Bergamo zum drittgrößten Flughafen des Landes aufgestiegen.

Ryanair sieht weiteres Wachstumspotenzial in Italien, besonders da der Vatikan das Jahr 2025 zum Jubiläumsjahr erklärt hat und Italien die Olympischen Winterspiele 2026 ausrichtet. Eddie Wilson betont, dass Italien das Potenzial hat, die Nummer eins im Einreiseverkehr in Europa zu werden.

Die Iren haben in Italien einen Marktanteil von über 40 Prozent und erzielen mehr als ein Fünftel ihres Umsatzes auf italienischen Strecken. Der Verkehrsanalyst Andrea Giuricin erklärt, dass Ryanair Marktanteile im nationalen und internationalen Kurz- und Mittelstreckenverkehr dazu gewonnen hat.