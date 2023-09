Ryanair-Wachstumspläne für Deutschland fallen unterdurchschnittlich aus

Ryanair hat eine Investorenpräsentation veröffentlicht, in der der Billigflieger seinen Anlegern die Ziele für die kommenden zehn Jahre im Detail erläutert.

Die Flotte soll demnach von heute knapp 540 Flugzeugen auf rund 800 im Jahr 2034 ausgebaut werden – ein Wachstum um gut 50 Prozent.

Ryanair hatte dazu bereits eine Bestellung über 300 Boeing 737 Max 10 angekündigt. Nun gab die Airline bekannt, dass die neuen Maschinen ab 2025 zur Flotte stoßen sollen.

Die Hälfte dieser neuen Flugzeuge soll dabei ältere Maschinen ersetzen, während 150 Maschinen das weitere Wachstum ermöglichen.

Zusammen mit den noch auszuliefernden 110 Boeing 737 Max 8-200 aus einer früheren Bestellung erwartet die Airline in den kommenden zehn Jahren rund 260 zusätzliche Flugzeuge:

Ryanair-Flottenplanung bis 2034. © Ryanair

In Sachen Passagierwachstum setzt sich Ryanair derweil das Ziel von 300 Millionen Passagieren bis 2034.

Im vergangenen Geschäftsjahr (bis März) hatte die Airline-Gruppe aus Ryanair, Ryanair UK, Malta Air, Buzz und Lauda insgesamt 169 Millionen Passagiere befördert, rund 20 Prozent mehr als im Jahr vor Corona.

Große Wachstumspotenziale sieht Ryanair weiterhin vor allem in Osteuropa. Um gut 150 Prozent will die Airlinegruppe in den kommenden zehn Jahren in diesem Markt wachsen. Auf niedrigem Niveau soll zudem das Angebot über die europäischen Grenzen hinaus verdoppelt werden.

Geplantes Ryanair-Wachstum nach Märkten Markt Pax 2024 Pax 2034 Pax-Wachstum Prozent Westeuropa 155 230 76 49 Osteuropa 24 60 36 150 Non-Europa 5 10 5 100 Gesamt 184 300 117 64 Pax in Mio., Quelle: Ryanair

Doch auch in Westeuropa sieht der Billigflieger noch Möglichkeiten. Besonders in Deutschland sieht Ryanair Chancen, stark zu expandieren.

Von aktuell neun Prozent könnte der Marktanteil des Billigfliegers den Angaben nach auf bis zu 30 Prozent wachsen. Statt 30 Flugzeugen müssten dann 80 Maschinen hierzulande stationiert werden.

Dennoch bleibt Deutschland damit weiterhin Schlusslicht in den Ryanair-Prognosen. In allen anderen großen Märkten strebt der Ryanair-Konzern einen größeren Marktanteil an. Vor allem in Spanien und Großbritannien will die Airline bis 2034 dafür noch mehr Flugzeuge einsetzen.