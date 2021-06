Ryanair übernimmt erste Boeing 737 Max

Nach etlichen Verzögerungen hat Ryanair die erste Boeing 737 Max 8-200 übernommen. Das Flugzeug sei von Seattle aus gestartet und werde nun in Dublin erwartet, teilte die Fluggesellschaft am Mittwoch mit. Ryanair ist mit 210 Festbestellungen der größte europäische Kunde für die krisengeschüttelte neueste Version des Boeing-Kassenschlagers.

Boeing hatte die auf 737 Max 8 basierende -200 speziell für Low-Cost-Carrier entwickelt. So bietet die Maschine dank kleinerer Bordküchen und angepasstem Sitzabstand bis zu 200 Passagieren Platz. Dazu wurde ein weiterer Notausgang notwendig. Außerdem verfügt die Maschine über leicht vergrößerte Gepäckfächer und eine bessere Belüftung und Schallisolierung.

Ryanair hat die neuen Flugzeuge mit 197 Sitzen konfiguriert - acht mehr als im bisherigen Ryanair-Standardlayout in der 737-800. Der Billigflieger teilte mit, die neuen Flugzeuge würden den Treibstoffverbrauch um 16 Prozent pro Sitzplatz reduzieren und die Lärmemissionen um 40 Prozent senken. Darum nenne Ryanair das "revolutionäre Flugzeug" auch "Boeing 737 Gamechanger". Die Bezeichnung "Max" findet sich zumindest in der Pressemitteilung zur Erstauslieferung nicht.

Ryanair erwartet 50 Flugzeuge bis 2022

Die europäische Luftsicherheitsbehörde Easa hatte der offiziell "Boeing 737 Max 8200" genannten Variante bereits im April die Zulassung erteilt. Kurz zuvor hatte schon die US-Flugaufsichtsbehörde FAA grünes Licht gegeben. Verschiedene Probleme hatten die Auslieferung der während des 737-Max-Groundings bereits auf Halde produzierten Einheiten aber immer weiter verzögert. So musste Boeing die Auslieferungen in Folge von Elektrik-Problemen zeitweise sogar komplett stoppen.

Aufgrund "bedauerlicher Auslieferungsverzögerungen" erwartet die Ryanair Group den Angaben zufolge in diesem Sommer die Auslieferung von "nur zwölf" Flugzeugen. Sechs davon sollen in den Farben von Ryanair und sechs in Malta-Air-Lackierung ausgeliefert werden. Man rechne dann mit der Übernahme von weiteren 50 Maschinen bis zum Sommer 2022. Ursprünglich wollte Ryanair in diesem Sommer bereits 40 der neuen 737 Max in der Flotte haben. Ende März hieß es, bis Mai würden 16 Jets ausgeliefert.