Ryanair baut Trainingszentrum mit zwei Max-Simulatoren

Als einer der weltweit größten Kunden für die Boeing 737 Max sorgt Ryanair vor und bestellt zwei Max-Simulatoren. Spezielle Max-Pilotenschulungen werden nach dem Grounding notwendig und Simulatorkapazitäten sind Mangelware.

Innenansicht eines Boeing 737-700 Simulators © Air Team Images / TT

Ryanair will ein neues Schulungszentrum für Piloten in Dublin bauen. Der neue Komplex soll unweit der bisherigen Konzernzentrale entstehen und insgesamt vier Full-Motion-Simulatoren umfassen. Neben zwei Airbus-A320-Simulatoren für Tochter Lauda will Ryanair auch zwei Boeing-737-Max-Simulatoren installieren, berichten irische Medien. Die Kosten für die Simulatoren sollen bei rund 14 Millionen Euro pro Stück liegen.

Damit kann Ryanair die nötigen Simulator-Kapazitäten selbst bereitstellen, die nach der Wiederzulassung des Krisenfliegers auf die Betreiber-Airlines zukommen. Denn Hersteller Boeing empfiehlt mittlerweile allen 737-Max-Piloten Trainings in speziellen Flugsimulatoren. Dies soll die von den Behörden vor dem Grounding als ausreichend abgenickten computerbasierten Schulungen auf die neue 737-Variante ergänzen.

Durch die MCAS-Probleme erwarten Beobachter nun auch offizielle Vorgaben zum Simulatortraining. Für Fluggesellschaften wird der noch ungewisse Umfang der Schulungsmaßnahmen ein größeres Problem, denn eines der ursprünglichen Verkaufsargumente für die 737 Max war, dass die Piloten der 737 NG gar kein spezielles Simulatortraining benötigen würden, um das neue Modell zu fliegen.

Enormer Bedarf an Simulator-Kapazitäten erwartet

Branchenkenner gehen nun davon aus, dass Simulatorkapazitäten zur Wiederinbetriebnahme der Max knapp werden. Denn weltweit existieren derzeit nur 36 Simulatoren, auf denen dann Tausende Piloten von 54 verschiedenen Fluggesellschaften trainieren müssen.

Ryanair ist einer der großen Kunden für die 737 Max. Das Unternehmen hat 135 Stück der speziellen Boeing 737 Max-200 fest bestellt und hält Optionen auf weitere 75 Flugzeuge. Zudem hatte Ryanair-Holding-Chef Michael O'Leary angekündigt, nach der Wiederzulassung der Max auch Boeing 737 Max 10 bestellen zu wollen.

