Fluglotsenstreiks: Ryanair übergibt Petition an EU-Kommission

Ryanair hat am Mittwoch eine von 1,1 Millionen europäischen Fluggästen unterzeichnete Petition an die Europäische Kommission übergeben, in der die Airline fordert, dass Überflüge, insbesondere in Frankreich, vor Streiks der Flugsicherung geschützt sind.

Airline-CEO Michael O'Leary erklärte gegenüber Journalisten, dass aufgrund der Lage Frankreichs und seines Luftraums die Streichung von Flügen, die den französischen Luftraum lediglich durchqueren, während lokaler Streiks besonders störend und umweltschädlich sei.

"Der nächste Streik in Frankreich ist für den 6. und 7. Juni geplant, unsere Flüge sind voll und wir sind gezwungen, Flüge zu streichen. Dafür gibt es eine einfache Lösung. Andere Mitgliedstaaten haben Gesetze, die Überflüge schützen", sagt O'Leary.

Ryanair forderte die Kommission auf, 100 Prozent der Überflüge zu schützen, eine 21-tägige Vorankündigung für Streiks und eine 72-stündige Vorankündigung für die Teilnahme von Fluglotsen an Streiks zu verlangen und andere Maßnahmen zu ergreifen.

Europas größte Fluggesellschaft teilte in einer Erklärung mit, dass es in den ersten fünf Monaten des Jahres 57 Streiktage bei der Flugsicherung gegeben habe, die die Airlines gezwungen hätten, Tausende von Flügen zu streichen. Die Zahl der Streiks war zehnmal so hoch wie im Jahr 2022.

"Frankreich nutzt vor allem die Gesetze über Mindestdienste, um seine Inlands- und Kurzstreckenflüge zu schützen, während Überflüge unverhältnismäßig oft gestrichen werden", sagt Ryanair in einer Erklärung. "Frankreich [...] sollte dem Beispiel Spaniens, Italiens und Griechenlands folgen", fordert die Billigairline zudem.

"Die Kommission steht in aktivem Kontakt mit den betroffenen Mitgliedstaaten, um zu prüfen, ob und wie die Kontinuität der Überflüge im Falle von Streiks verbessert werden kann", sagte ein Sprecher der Kommission gegenüber Reuters. Die Kommission habe die Mitgliedstaaten bereits aufgefordert, eine hundertprozentige Kontinuität bei Flügen über bestreikte Länder zu gewährleisten.