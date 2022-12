Kurzmeldung Ryanair stationiert viertes Flugzeug in Weeze

Ryanair stationiert ab kommendem Sommer ein weiteres Flugzeug am Flughafen Weeze. Dann bietet die Airline rund 190 wöchentliche Flüge auf 31 Strecken an. Laut Airline kommen mit Asturien, Mailand, Pula und Reus vier neue Ziele in den Weeze-Flugplan.