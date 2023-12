Ryanair stationiert drittes Flugzeug am Flughafen Hahn

Ryanair stationiert ihr drittes Flugzeug am Flughafen Hahn. Damit will der irische Low-Cost-Carrier 30 neue Jobs schaffen und das Sommerangebot erweitern – trotz der Kritik seitens der Airline an hohen Steuern und Gebühren in Deutschland.