Ryanair schielt auf möglicherweise frei werdende IAG-Slots

Ryanair will die Slots kaufen, die die International Airlines Group (IAG) möglicherweise veräußern muss, um ihre geplante Übernahme von Air Europa von der europäischen Kartellbehörde genehmigen zu lassen.

Das berichtete die Zeitung Cinco Dias. "Wir verfolgen den Prozess, weil wir an der möglichen Freigabe von Slots auf verschiedenen Flughäfen interessiert sind", sagte die spanische Ryanair-Kommunikationsmanagerin Elena Cabrera der Zeitung.

"Wir sind an Slots auf den Kanarischen Inseln, den Balearen und in Madrid interessiert. Wir sind generell für jede Gelegenheit offen, da wir uns in Spanien in einer Wachstumsphase befinden", fügte sie hinzu. Die Pressestelle von Ryanair bestätigte diese Äußerungen.

Im Februar hatte IAG, die Airlinegruppe um British Airways und Iberia, angekündigt, die restlichen 80 Prozent der spanischen Fluggesellschaft Air Europa für 400 Millionen Euro zu kaufen. Das Geschäft muss noch von der Europäischen Kommission kartellrechtlich genehmigt werden.