Ryanair mit Rekordgewinn im Weihnachtsquartal

Ryanair hat im Winterquartal einen Rekordgewinn eingeflogen. Noch nie verdiente der Billigflieger über Weihnachten so viel. Im Schnitt waren Flugtickets um 14 Prozent teurer als vor der Corona-Pandemie.

Ryanair-Flugzeuge stehen am Flughafen Dublin.

Ryanair hat im dritten Quartal ihres Bilanzjahres 2022/23 einen Rekordgewinn erzielt und trotz Inflation bei den Buchungen bislang eine "sehr robuste" Entwicklung verzeichnet.

Mit gut 202 Millionen Euro übertraf der Überschuss im dritten Geschäftsquartal bis Ende Dezember die Anfang Januar angekündigte Höhe von etwa 200 Millionen, wie das Unternehmen am Montag in Dublin mitteilte. Im zweiten Corona-Winter ein Jahr zuvor hatte Ryanair noch mit 96 Millionen Euro in den roten Zahlen gesteckt.

Mit dem Gewinn im Winterquartal übertraf Ryanair sogar den bis dahin geltenden Rekord in Höhe von 106 Millionen Euro des Weihnachtsquartals 2017. Analysten hatten mit 200 Millionen Euro gerechnet. Der Vorstand bekräftigte seine Prognose eines Nettogewinns von 1,325 bis 1,425 Milliarden Euro für das im März endende Bilanzjahr.

"Sehr robuste Nachfrage"

"Wir hatten Rekordbuchungen in der zweiten und dritten Januarwoche, eine sehr robuste Nachfrage bis Ostern und den Sommer", erklärte Finanzvorstand Neil Sorahan am Montag.

"Angesichts der Rückkehr asiatischer Touristen und eines starken US-Dollars, der Amerikaner ermutigt, Europa zu erkunden, sehen wir eine robuste Nachfrage", sagte Ryanair-Chef Michael O'Leary.

Im abgelaufenen Quartal beförderte Ryanair 38,4 Millionen Passagiere und damit 24 Prozent mehr als ein Jahr zuvor. Der Umsatz sprang sogar um 57 Prozent auf 2,3 Milliarden Euro. Dazu trug vor allem der Anstieg der Ticketpreise bei: Im Schnitt waren Flugtickets den Angaben zufolge 48 Prozent teurer als im Vorjahreszeitraum und kosteten damit 14 Prozent mehr als vor der Corona-Pandemie.

Im gesamten Geschäftsjahr will Ryanair auf 168 Millionen Fluggäste kommen. Das Management stellt seine Prognosen allerdings unter den Vorbehalt, dass keine ungünstigen Entwicklungen das Geschäft erschweren – wie mögliche Folgen der Pandemie und des russischen Angriffskriegs in der Ukraine.