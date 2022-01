Ryanair rechnet 2022 mit starker Erholung

Ryanair-Chef Eddie Wilson erwartet für 2022 eine starke Erholung des Luftverkehrs und einen Anstieg der Ticketpreise. Der irische Billigflieger will sein Flugangebot ausbauen.

Der Billigflieger Ryanair rechnet in diesem Jahr mit einer starken Erholung des Flugverkehrs von der Corona-Krise. "Sobald die Beschränkungen an den Flugzielen aufgehoben werden, werden wir eine Rückkehr des Reisens erleben", sagte Ryanair-Chef Eddie Wilson am Donnerstag im Gespräch mit der Nachrichtenagentur Bloomberg.

Der Manager erwartet in diesem Zuge auch einen Anstieg der Ticketpreise. So dürfte das Sitzplatzangebot europäischer Airlines nach seiner Einschätzung etwa um zehn bis 15 Prozent kleiner ausfallen als vor der Pandemie. Ryanair will das eigene Angebot hingegen ausbauen und für den Sommer sogar mehr Tickets anbieten als im Vorkrisensommer 2019.

Zuletzt hatte die Infektionswelle durch die Omikron-Variante des Corona-Virus' die Ryanair-Pläne durchkreuzt. Regierungen in Europa verhängten neue Reisebeschränkungen und Ryanair strich in der Folge das Flugangebot für Januar und Februar zusammen.