Ryanair bietet "zwei zum Preis von einem"-Tickets

Ryanair versucht, mit aller Macht ihre Flugzeuge im kommenden Herbst zu füllen. Dazu hat der Billigflieger die Aktion "Buy One Get One Free" gestartet bei der die zweite Person kostenfrei mitreist. Verfügbar ist das Angebot auf 1600 Strecken für Reisen vom 25. September bis zum 14. Dezember. Buchbar jedoch nur am 24. September bis Mitternacht.