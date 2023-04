Ryanair hat schon Pläne für schnelle Rückkehr in die Ukraine

Ryanair-Konzernchef Michael O'Leary kündigt große Pläne für die Ukraine an. Nach einem möglichen Kriegsende will der Billigflieger nicht nur schnellstmöglich dorthin zurückkehren – Ryanair plant, die größte Airline im Lande zu werden.

Ryanair will nach einem möglichen Ende des Kriegs in der Ukraine möglichst schnell wieder in das Land fliegen. Dann böte sich für den Billigflieger die Chance, die größte Fluggesellschaft des Landes zu werden, sagte Konzernchef Michael O'Leary am Mittwoch.

Innerhalb von nur zwei Wochen nach dem Ende von Kampfhandlungen könne Ryanair den Flugbetrieb in der Ukraine wieder aufnehmen. O'Leary erklärt, Ryanair habe bereits rund 60 ukrainische Piloten und etwa 80 Flugbegleiter eingestellt und erste Flugpläne aufgesetzt.

Ziel sei es, innerhalb von Wochen nach Beendigung des Konflikts 30 Strecken von vier ukrainischen Flughäfen in die Europäische Union anbieten zu können. Die Fluggesellschaft plant zudem, innerhalb von sechs bis zwölf Monaten drei oder vier große Basen in dem Land zu eröffnen.

"Wir werden die größte Fluggesellschaft der Ukraine sein", sagte O'Leary auf der Bloomberg New Economy Gateway Konferenz in der Nähe von Dublin. O'Leary erklärte jedoch, dass er nicht wisse, wann der Konflikt, der durch den Einmarsch Russlands im Februar letzten Jahres ausgelöst wurde, enden werde.

"Wenn uns jemand sagt, dass es sicher ist, wieder nach Kiew, Lemberg und Odessa zu fliegen, werden wir fliegen. In Cherson wird es viel länger dauern, weil der Flughafen zerstört wurde."