Kurzmeldung Ryanair startet neuen Pilotenlehrgang in Frankreich

Rund 500 Piloten will Ryanair in Frankreich schulen. Ausbildungspartner ist Astonfly, heißt es auf der Webseite der Flugschule. Die Kadetten aus ganz Europa würden in Toussus-le-Noble bei Paris von Astonfly-Ausbildern unter Anwendung der Ryanair-Verfahren und der Betriebsphilosophie geschult. Die Schulung dauert rund vier Jahre.