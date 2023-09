Ryanair-Piloten kündigen Streik in Belgien an

Ryanair-Piloten in Belgien kündigen den nächsten Streik an. An insgesamt zwei Tagen im September soll am Flughafen Charleroi die Arbeit niedergelegt werden. Inwiefern sich der Streik auf den Flugbetrieb auswirkt, ist noch nicht absehbar.