In einem offenen Brief kritisieren europaweit Ryanair-Piloten den Airlinechef Michael O'Leary für seine Gehaltspolitik. Während er sich selbst nun wieder sein Vorkrisengehalt zahle, bekämen die Mitarbeiter noch immer nicht so viel Lohn wie vor der Pandemie. Zudem werfen sie ihm einen verzerrten Blick auf sein Management und auf die wirtschaftliche Lage Ryanair's vor.