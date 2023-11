Ryanair eröffnet neue Basis in Dubrovnik – vier Ziele nach Deutschland

Ryanair eröffnet eine neue Basis am Flughafen Dubrovnik in Kroatien. In diesem Rahmen teilt der Low-Cost-Carrier neue Routen mit, darunter auch verschiedene Ziele in Deutschland.

Ab April 2024 fliegt Ryanair von Dubrovnik nach Berlin, Karlsruhe/Baden-Baden, Memmingen und Weeze.

Alle vier Ziele in Deutschland werden jeweils zweimal pro Woche angeflogen. Berlin steht immer mittwochs und sonntags im Programm, Karlsruhe/Baden-Baden montags und freitags und Memmingen sowie Weeze dienstags und samstags.

Die Flüge sind zunächst bis Ende des Sommerflugplans 2024 buchbar.