Ryanair fordert niedrigere Standortkosten am Flughafen Stuttgart

Wenn es nach Ryanair geht, sind die hohen Standortkosten an deutschen Flughäfen für die schwache Erholung nach der Corona-Pandemie verantwortlich. Am Flughafen Stuttgart will der Billigflieger gerne wachsen – und fordert Nachlässe.

Ryanair-Flugzeuge stehen am Flughafen Dublin.

Um das Verkehrsaufkommen am Flughafen Stuttgart wieder stärker wachsen zu lassen, fordert Ryanair, dass die Gebühren am Standort sinken.

Ryanair sei die einzige Fluggesellschaft, die dem Stuttgarter Flughafen wieder zu Wachstum verhelfen könne, heißt es in einer Mitteilung des Billigfliegers.

In den ersten neun Monaten wurden in Stuttgart demnach 6,5 Millionen Passagiere abgefertigt. Das entspricht rund 65 Prozent des Vorkrisenniveaus. Unter den großen Flughafenstandorten in Deutschland bildet Stuttgart damit das Schlusslicht bei der Erholung.

Das Vorkrisenaufkommen von knapp 13 Millionen Passagieren erwartet der Flughafen erst wieder zwischen 2028 und 2029. Die Ryanair-Tochter Lauda hatte bis Mitte 2020 eine Basis am Platz.

"Die jüngste Verkehrsmeldung des Stuttgarter Flughafens ist ein perfektes Beispiel dafür, dass die Erholung des Luftverkehrs in Deutschland hinter anderen EU-Ländern hinterherhinkt", sagte Ryanair-CEO Eddie Wilson.

Ryanair will den Flughafen Stuttgart nun dabei unterstützen, dieses Ziel bereits früher zu erreichen, und fordert geringere Gebühren und Entgelte. Überhöhte Gebühren und Sicherheitsentgelte seien dafür verantwortlich, dass der Flughafen Stuttgart zu einem der am schlechtesten erholten Großflughäfen in Europa nach der Corona-Pandemie zähle.

Sitzplatzangebot an deutschen Flughäfen im Winterflugplan 23/24 Flughafen WFP 23/24 Wachstum Vorjahr % Vor-Corona-Niveau % FRA 15.422.903 1.733.079 12,7 90,8 MUC 9.827.953 1.061.011 12,1 81,0 BER 5.571.546 742.960 15,4 68,9 DUS 4.166.473 354.535 9,3 70,4 HAM 3.266.816 322.077 10,9 78,4 CGN 1.842.974 158.030 9,4 69,8 STR 1.766.871 151.194 9,4 61,3 HAJ 951.836 118.609 14,2 71,5 Sitzplatzangebot (abgehend) an deutschen Flughäfen im Winterflugplan 2023/2024 mit Vergleich Vorjahr und Vorkrisenniveau. Quelle: CH-Aviation/OAG

Eine Sprecherin des Flughafens Stuttgart sagte auf airliners.de-Anfrage: "Als Flughafenbetreiber möchten wir betonen, dass zusätzliche Belastungen wie zum Beispiel höhere Gebühren für die Sicherheitskontrolle der Passagiere sich negativ auf die Erholung des Luftverkehrs nach der Pandemie auswirken."

Der Luftverkehr in Deutschland sei insgesamt noch nicht wieder auf dem Niveau wie vor der Pandemie, "hohe Standortkosten spielen dabei eine wesentliche Rolle", fügte die Flughafensprecherin an. Ob eine Gebührenänderung geplant ist, könne der Flughafen Stuttgart nicht mitteilen.

Ryanair: andere Flughäfen günstiger

Nach Ansicht des Ryanair-CEOs ist der Stuttgarter Flughafen nur ein Beispiel von vielen dafür, wie "dysfunktional" und nicht wettbewerbsfähig die deutsche Luftfahrtbranche sei.

Wenn es nach der Billigfluggesellschaft geht, müssten der Flughafen Stuttgart und andere deutsche Standorte europäischen Vorbildern in Italien und Spanien folgen, an denen man bereits Anreize für die Fluggesellschaften geschaffen habe.

Ein Airbus A320 der Ryanair-Tochter Lauda am Flughafen Stuttgart. Bis 2020 gab es sogar eine Basis am Platz. © AirTeamImages.com / Markus Mainka

Aber auch der Flughafen Karlsruhe/Baden-Baden sei dank niedriger Gebühren laut Ryanair auf dem besten Weg, 120 Prozent des Verkehrsaufkommens von 2019 zu erreichen. Die Luftsicherheitsgebühr am Flughafen in Karlsruhe beträgt aktuell 8,97 Euro.

Am Flughafen Stuttgart beträgt diese hingegen zehn Euro, wobei die Gebühren aktuell bei diesem Betrag gedeckelt sind. Das bedeutet, dass die tatsächliche Gebühr in Stuttgart darüber liegt, die Differenz aktuell aber noch vom Staat ausgeglichen wird.

Die Höhe der Gebühren wird ohnehin vom Staat festgelegt. Aktuell finden die sogenannten Transparenzgespräche zwischen Flughäfen, Fluggesellschaften und dem Staat statt, wobei eine Änderung der Gebühren an den jeweiligen Flughäfen besprochen wird.

Anfang vergangener Woche hatte das Bundeskabinett der Änderung der Luftsicherheitsgebührenverordnung zugestimmt. Diese sieht vor, dass der Maximalbetrag von zehn auf 15 Euro steigt. Das würde auch bedeuten, dass die Gebühren in Stuttgart, wie auch an anderen Flughäfen wie Frankfurt, weiter steigen könnten.