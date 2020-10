Ryanair gewinnt bei Kurzarbeitergeld gegen Arbeitsagentur

In Deutschland stationierte Beschäftigte der Ryanair-Tochter Malta Air dürfen Kurzarbeitergeld beziehen. Das hat das Lan­des­so­zi­al­ge­richt Nord­rhein-West­fa­len Mitte September ent­schie­den, wie "Beck Aktuell" jetzt berichtet. In dem Streit der Airline mit der Bun­des­agen­tur für Ar­beit ging es um die Frage, ob eine Niederlassung in Deutschland Voraussetzung dafür ist oder nicht.