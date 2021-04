Ryanair kündigt zwei neue Ziele ab Memmingen an

Ryanair startet in diesem Sommer zwei neue Routen nach Memmingen. Laut Airport-Meldung nimmt der Billigflieger Verbindungen nach Rhodos und Zagreb in ihren Flugplan auf. Die Verbindung nach Griechenland startet am 3. Juli und nach Zagreb geht es ab dem 3. September. Beide Destinationen werden zweimal pro Woche geflogen.