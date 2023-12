Ryanair kooperiert mit SAP Concur, einem Unternehmen für Reise-, Spesen- und Rechnungsmanagement. Durch die Zusammenarbeit werden Ryanairs Tarife und das Streckennetz in Concur Travel integriert, teilt die Billigfluggesellschaft mit. Firmenkunden haben ab sofort über das Online-Buchungstool von Concur Travel sowie über einen speziellen Concur-Triplink-Buchungsfluss auf der Ryanair-Website oder App Zugang zu regelmäßigen Flügen am Morgen und am Abend.