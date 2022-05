Kurzmeldung Ryanair will ab Juli von Weeze mit Trapani auf Sizilien verbinden

Im Sommer will Ryanair von Weeze nach Trapani auf Sizilien fliegen. Der irische Billigflieger will die Strecke am 1. Juli aufnehmen und zwei wöchentliche Umläufe anbieten. Tickets sind bereits buchbar, wie die Airline mitteilt.