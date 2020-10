Ryanair Group schickt polnische Tochter nach Wien

Die Ryanair Group lässt ihre Tochter Buzz künftig vom Flughafen Wien starten. Die in Polen beheimatete Airline stationiert eine Boeing 737-800 in Schwechat, berichtet das Portal "Aviation.direct". Bereedert werden die Maschinen mit polnischem Personal. Damit sind mit Ryanair, Lauda und nun Buzz drei Flugbetriebe der Iren am österreichischen Hauptstadtflughafen vertreten.