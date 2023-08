Die irische Billigairline Ryanair muss Geldbußen in Höhe von 5,6 Millionen Euro zahlen. Das haben der Oberste Gerichtshof und der Nationale Gerichtshof Spaniens nun bestätigt. Es geht um die Annullierung von 320 Ryanair-Flügen auf spanischen Flughäfen im Jahr 2018.

Der Oberste Gerichtshof und der Nationale Gerichtshof Spaniens haben die 2018 von der spanischen Flugsicherheitsbehörde (Aesa) gegen Ryanair verhängten Geldbußen in Höhe von 5,6 Millionen Euro bestätigt. Das berichtet "CH-Aviation".

Ein Streik des Kabinenpersonals am 25. und 26. Juli 2018 führte zur Annullierung von 320 Ryanair-Flügen auf spanischen Flughäfen. Die Aesa verhängte daraufhin eine Geldbuße gegen die Fluggesellschaft wegen mehrerer Verstöße gegen die Fluggastrechte. Ryanair beschloss, die Bußgelder vor den spanischen Gerichten anzufechten. Die Aesa beanstandete nicht die Annullierungen an sich, sondern das Versäumnis von Ryanair, den betroffenen Passagieren Erstattungen, Alternativen, Verpflegung, Unterbringung und Transfers gemäß den EU-Rechtsvorschriften anzubieten.

Ryanair muss 5,6 Millionen Euro zahlen

Der von Ryanair zu zahlende Gesamtbetrag setzt sich aus zwei Geldbußen zusammen. Die erste Geldbuße in Höhe von 3,04 Millionen Euro beziehungsweise 9500 Euro je annulliertem Flug wurde vom nationalen Gericht verhängt. Sie bezieht sich auf das Versäumnis der Airline, den anspruchsberechtigten Fluggästen während der Wartezeit bis zum nächsten verfügbaren Flug Mahlzeiten, Unterbringung und Betreuungsleistungen anzubieten. Die zweite Geldbuße in Höhe von 2,56 Millionen Euro, das heißt 8000 Euro pro Passagier, wurde vom Obersten Gerichtshof verhängt.

Die EU-Verordnungen verpflichten Fluggesellschaften, Passagiere zu entschädigen, wenn Flüge aus nicht außergewöhnlichen Gründen (einschließlich Arbeitskampfmaßnahmen) annulliert werden – es sei denn, die Fluggäste wurden mindestens 15 Tage vor Abflug über die Annullierung informiert. Der Passagier hat auch das Recht, die Airline um bestimmte Hilfeleistungen zu bitten, ohne selbst für die Kosten aufkommen zu müssen, und kann diese dann zurückfordern.

Gegen Bußgelder, die vom Nationalen Gericht Spaniens verhängt werden, kann Berufung beim Obersten Gerichtshof eingelegt werden. Gegen Bußgelder, die vom Obersten Gerichtshof Spaniens verhängt werden, ist dagegen kein weiteres Rechtsmittel möglich.

Ryanair bestreitet Behauptungen der Aesa

In einer Stellungnahme gegenüber CH-Aviation sagte ein Sprecher von Ryanair, dass die spanischen Behauptungen falsch seien. "Ryanair hat während der Streiks der Gewerkschaften im Jahr 2018 proaktiv alle angemessenen Vorkehrungen gemäß EU261 getroffen. Die Aesa hat fälschlicherweise das Gegenteil behauptet und Ryanair eine unfaire und ungerechtfertigte Geldstrafe auferlegt", sagte der Sprecher.

"Da Ryanair die Passagiere mehrere Tage im Voraus über die Flugstreichungen informiert hat, ist die überwiegende Mehrheit der betroffenen Passagiere am geplanten Abflugtag nicht am Flughafen erschienen, sondern hat sich für eine Rückerstattung oder Umbuchung auf einen anderen Flug entschieden. Die Aesa hat EU261 so ausgelegt, dass Ryanair dafür bestraft wird, dass sie die Fluggäste im Voraus informiert und ihnen die Möglichkeit gegeben hat, wegen der Annullierung eines Fluges nicht am Flughafen zu erscheinen. Ryanair bestätigt, dass sie weiterhin vor den spanischen Gerichten für eine faire Verhandlung über diese falschen Ansprüche kämpfen wird."

Ryanair klagt gegen italienisches Dekret

Unterdessen klagt Ryanair gegen ein italienisches Dekret, das darauf abzielt, die dynamische Preisgestaltung zu verbieten. Diese ermöglicht es Airlines, ihre Flugpreise je nach Nachfrage und Saison anzupassen. In dem Dekret, das sich speziell mit Beschwerden über hohe Preise für Flüge zu italienischen Häfen wie Sardinien und Sizilien befasst, heißt es, dass "die Verwendung automatisierter Verfahren zur Festlegung von Flugpreisen von und zu Inseln als unlautere Geschäftspraxis angesehen wird".

Das italienische Manöver hat auch in Brüssel Aufsehen erregt, wo die EU die italienische Regierung um eine Erklärung gebeten hat: "Ein nachhaltiger Wettbewerb mit freier Preisgestaltung ist in der Regel die beste Garantie für erschwingliche Preise in einem liberalisierten Luftverkehrsmarkt", erklärte ein EU-Sprecher gegenüber den Medien.

Ryanair-Chef Eddie Wilson sagte der italienischen Zeitung "La Repubblica", das Dekret stehe "in klarem Widerspruch zur EU-Verordnung 1008, die den Unternehmen die Freiheit der Preisgestaltung lässt". Er sagte, wenn das Gesetz in Kraft trete, würden die Flüge zu den bezeichneten Flughäfen wahrscheinlich reduziert, was die Preise eher erhöhen als senken würde. Die italienische Regierung erklärte sich bereit, "eine konstruktive Diskussion zu beginnen, um ausgewogene Lösungen für Passagiere und Unternehmen zu finden".

Dieser Artikel ist in ähnlicher Form zunächst bei unserem Partner CH-Aviation erschienen.