Ryanair führt Selbstbedienungsautomaten für Gepäckaufgabe in Wien ein

Passagiere am Ryanair-Check-in am Flughafen Palma de Mallorca.

Neue Selbstbedienungsautomaten sollen Passagieren der Ryanair am Flughafen Wien ab sofort eine Gepäckaufgabe in weniger als zwei Minuten ermöglichen. Mit der Maßnahme verfolgt die Fluggesellschaft laut Aussendung das Ziel, Kunden eine schnellere und einfachere Gepäckaufgabe zu bieten.

Die 14 neuen Selbstbedienungsautomaten ergänzen den Angaben nach die zwölf Gepäckaufgabeschalter von Ryanair in Wien. So werde die Gepäckabfertigung am Flughafen Wien ab sofort erweitert.

Die Ryanair-Group befördert eigenen Angaben nach jährlich mehr als 5,5 Millionen Passagiere von und zum Flughafen Wien. Wöchentlich werden derzeit mehr als 800 Flüge auf mehr als 75 Routen angeboten.