Ryanair führt Covid-19-Wallet ein

Ryanair hat ein neues Covid-19-Wallet eingeführt, die nur in der Ryanair-App verfügbar ist. Kunden können nun ihre negativen PCR-Tests, ihre Covid-Impfbescheinigungen und andere Covid-Dokumente hochladen, die für Reisen in Europa in diesem Sommer erforderlich sein könnten, teilte der Billigflieger mit.