Ryanair erweitert ihren Winterflugplan am Flughafen Paderborn/Lippstadt und wird auch in der kalten Jahreszeit nach Alicante fliegen. Das hat der Flughafen bekannt gegeben. Grund dafür sei die hohe Nachfrage der vom irischen Billigflieger erst am 28. März aufgenommenen Strecke.