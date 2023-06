Ryanair feuert Chefpiloten nach Belästigungsvorwürfen

Leitwerke von Ryanair am Flughafen Hahn

Ryanair hat ihren Chefpiloten entlassen. In einer internen Mitteilung der Fluggesellschaft heißt es, die Entscheidung, den Chefpiloten zu entlassen, sei "das Ergebnis einer Untersuchung, die in den letzten Tagen durchgeführt wurde".

Die Untersuchung habe "ein Muster wiederholten unangemessenen Verhaltens" gegenüber einer Reihe junger weiblicher Piloten aufgedeckt. Zuerst hatte die irischen Zeitung "The Currency" über den Fall berichtet.

Demnach schreibt Personalchef Darrell Hughes in dem Memo an die Mitarbeiter vom 14. Juni, dass der Chefpilot am Dienstagabend mit sofortiger Wirkung entlassen worden sei. Das Verhalten habe einen Verstoß gegen die "Anti-Belästigungs-Politik" von Ryanair dargestellt.

Dabei wird kein Name genannt, es heißt aber, dass der Mitarbeiter 2020 ernannt worden sei. Im Ryanair-Jahresbericht 2021 wird Aidan M. als Chefpilot aufgeführt. Ein Sprecher von Ryanair sagte, das Unternehmen kommentiere keine Anfragen zu einzelnen Mitarbeitern.

Die Atlantic Flight Training Academy in Irland und Bartolini Air in Polen, die beide Ausbildungsprogramme für junge Ryanair-Piloten anbieten, lehnten eine Stellungnahme gegenüber Reuters ebenfalls ab.

Die Irish Air Line Pilots' Association teilte in einer Erklärung mit, sie sei sich der Medienberichte über den Chefpiloten von Ryanair bewusst und werde ihre Mitglieder bei der Fluggesellschaft kontaktieren.