Ryanair: EU-Mindestpreise für Flüge "politisch unmöglich"

Ryanair-DAC-Chef Eddie Wilson sieht keine Gefahr von Mindestpreisen für Flüge durch die EU. Der französische Minister für Verkehr im französischen Umweltministerium will Unterstützung für die Einführung solcher Preise in Europa suchen. Die Diskussionen darüber gestalten sich jedoch schwierig.

Ryanair-Chef Eddie Wilson spricht während der Einweihung des neuen Ryanair-Hangars in Sevilla.

Eddie Wilson, Chef von Ryanair DAC, sieht keine Gefahr, dass die Europäische Union Mindestpreise oder verbindliche Obergrenzen für Flüge einführe, da dies ärmere Menschen benachteiligen würde und politisch unmöglich sei.

Der zuständige Minister für Verkehr im französischen Umweltministerium, Clement Beaune, sagte jüngst, er werde sich bei anderen EU-Ländern um Unterstützung für die Einführung von Mindestpreisen für Flüge in Europa bemühen, um den Beitrag des Flugverkehrs zum Klimawandel zu verringern.

Die niederländische Regierung kündigte diesen Monat daneben an, dass sie die Zahl der Flüge am Amsterdamer Flughafen Schiphol im nächsten Jahr begrenzen wolle. Insofern die EU dem zustimme, will der Airport damit die Lärmbelästigung und Treibhausgasemissionen reduzieren.

"Ich glaube nicht, dass das politisch möglich ist", antwortete Wilson auf einer Pressekonferenz auf die Frage, ob in den nächsten fünf bis zehn Jahren EU-weite Mindestpreise oder eine Obergrenze für den Flugverkehr eingeführt werden könnten.

"Die Menschen brauchen Flugverbindungen, um alles über 500 bis 600 Kilometer schnell zu erreichen, und dabei geht es nicht um Urlaubs- oder Freizeitreisen. Flugreisen sind für viele Dinge eine Notwendigkeit".

"Würde bedeuten, dass arme Menschen nicht reisen könnten"

EU-Beamte erklärten gegenüber Reuters, dass Länder wie die Niederlande und Belgien die Idee grundsätzlich unterstützen.

Eine breitere Unterstützung könnte sich jedoch als schwierig erweisen. Die Diskussionen zwischen den EU-Ländern über die Besteuerung von Kerosin sind in eine Sackgasse geraten. Denn einige Regierungen weigern sich, Maßnahmen zu ergreifen, die die Preise für die Wähler im Vorfeld der Europawahlen im nächsten Jahr erhöhen könnten.

Ryanair ist stattdessen der Meinung, dass die Luftfahrt ihre Kohlendioxidemissionen auf null reduzieren sollte, indem sie mehr nachhaltigen Treibstoff verwendet und größere, leisere Flugzeuge einsetzt, so Wilson.

"Das geht nicht von heute auf morgen und auch nicht dadurch, dass die Franzosen Schlagzeilen machen und sagen, wir verbieten dies und jenes, wir führen Mindestpreise ein. Das würde nur bedeuten, dass arme Menschen nicht reisen können, und das funktioniert in Frankreich nicht", sagte er.