Ryanair mit drittstärkstem Monat aller Zeiten

Ryanair Flugzeuge am Allgäu Airport Memmingen

Ryanair hat im April 16 Millionen Passagiere befördert, 13 Prozent mehr als im Vorjahresmonat.

Damit verzeichnete der Billigflieger den drittstärksten Verkehrsmonat aller Zeiten, wie Europas größte Fluggesellschaft nach Passagierzahlen mitteilt.

Der durchschnittliche Anteil leerer Sitze pro Flug sank in diesem Zeitraum, der auch die Osterfeiertage umfasste, auf sechs Prozent.

Wegen der Streiks der französischen Fluglotsen im vergangenen Monat hatte die Airline mehr als 650 Flüge gestrichen, wovon rund 118.000 Kunden betroffen waren.

Die irische Fluggesellschaft hat bisher nur zweimal mehr als 16 Millionen Passagiere in einem Monat befördert, nämlich im Juli und August letzten Jahres mit 16,8 beziehungsweise 16,9 Millionen Fluggästen.

Ryanair rechnet damit, dass die Zahl der Flüge im Juli und August aufgrund der Lieferverzögerungen bei Boeing reduziert werden muss, will aber dennoch ihr Ziel erreichen, die Zahl der Fluggäste in diesem Geschäftsjahr auf 185 Millionen zu steigern, nach 169 Millionen in den zwölf Monaten bis Ende März.