Ryanair setzt in Deutschland auf Regionalflughäfen

Ryanair setzt in Deutschland weiterhin auf Regionalflughäfen – mit der Gebührenstruktur der Größeren sei die Airline nicht zufrieden, bekräftigt Andreas Gruber. Wie auch Lufthansa, KLM und Tuifly erwartet der Ryanair-Deutschland-Chef steigende Ticketpreise.

Ryanair-Deutschland-Chef Andreas Gruber geht von steigenden Ticketpreisen aus und setzt weiter auf Regionalflughäfen.

"Wir rechnen mit einer Erhöhung von fünf bis zehn Prozent", sagte er den "Badischen Neuesten Nachrichten" am Donnerstag. Trotz steigender Flugpreise und unsicherer Weltlage erwartet er mehr Fluggäste.

Die zehnjährige Zusammenarbeit mit dem Flughafen Karlsruhe/Baden-Baden habe sich bewährt. "Insgesamt haben wir schon zehn Millionen Menschen von und nach Baden-Baden geflogen. Für das laufende Jahr streben wir ein Passagieraufkommen von einer Million an. Das ist deutlich mehr als vor der Pandemie."

Der Flughafen sei ein wichtiger Partner, man wolle das langfristige Wachstum fortführen. "In Deutschland gilt unsere Priorität den Regionalflughäfen, weil wir mit den Gebührenstrukturen der anderen nicht zufrieden sind", so Gruber.

Ryanair: größere Standorte zu teuer

Ähnlich hatte sich Gruber bereits im Februar im airliners.de-Interview gesagt. Bei der Auswahl von Flughäfen sei Ryanair vor allem eine "effiziente Operation und eine nachhaltige Kostenstruktur" wichtig. "Gerade in einer historischen Krise wir Corona sollte man Verkehrswachstum vonseiten der Flughäfen unterstützen", forderte der Ryanair-Deutschland-Chef. Das sei beispielsweise in Frankfurt nicht passiert. "Im Gegenteil: Wir wurden mit einer Preiserhöhung konfrontiert", so Gruber.

Zuletzt hatte Ryanair auch in Berlin niedrigere Gebühren gefordert. Nachdem Easyjet angekündigt hat, sich teilweise vom Flughafen Berlin zurückzuziehen, hieß es aus Dublin, die Deutsche Regierung und der Flughafen Berlin sollten jetzt handeln und "wettbewerbsfähige Flughafenentgelte" anbieten, damit der Luftfahrtsektor am Standort nicht auf das Niveau deutlich kleinerer Städte schrumpfe. Eine Flughafensprecherin entgegnete, die Entgelte am BER seien vergleichbar mit denen anderer großer deutscher Flughäfen.