Ryanair-Chef: Untersuchung italienischer Kartellbehörde ein "Witz"

Ryanairs Chef Michael O'Leary wettert über die Untersuchung der italienischen Kartellbehörde zur Preisgestaltung der Billigairline: Sie sei ein "Witz" und in Italien laufe "ein Haufen Populisten herum". Ryanair befindet sich in einem Rechtsstreit mit der italienischen Regierung, die versucht, die Preise für Inlandsflüge zu senken.

Ryanair-Chef Michael O'Leary hat eine Untersuchung der italienischen Kartellbehörde zur Preisgestaltung des Billigfliegers als "Witz" abgetan und die populistische Führung Italiens dafür verantwortlich gemacht.

"Das ist einfach italienische Politik", sagte er auf einer Pressekonferenz in der portugiesischen Hauptstadt Lissabon. "In Italien läuft ein Haufen Populisten herum (...) das ist es, was populistische Politiker tun."

Ryanair sieht sich in Italien, wo das Unternehmen zur größten Fluggesellschaft aufgestiegen ist, mit mehreren regulatorischen Herausforderungen konfrontiert. Das Unternehmen befindet sich in einem Rechtsstreit mit der italienischen Regierung, die versucht, die Preise für Inlandsflüge zu den wichtigsten Inseln zu Spitzenzeiten zu senken.

Die Untersuchung wurde eingeleitet, nachdem die Regierung von Giorgia Meloni im September einen Rückzieher von zuvor angekündigten Maßnahmen zur Bekämpfung der hohen Flugpreise gemacht und eine geplante Obergrenze für Preiserhöhungen bei Flügen zu den Inseln gestrichen hatte.

Die Untersuchung der Kartellbehörde wird sich auf die möglichen negativen Auswirkungen von Preisalgorithmen konzentrieren und auch die Art und Weise untersuchen, wie Ticketpreise und ihre Bestandteile der Öffentlichkeit mitgeteilt werden.

O'Leary sagte, die Untersuchung basiere auf angeblichen Preisalgorithmen für Mobiltelefone, ignoriere aber "die Tatsache, dass etwa 60 Prozent unserer Flüge über Desktop-Computer gebucht werden".