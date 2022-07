Michael O’Leary hält Fliegen für "zu billig". Das sagt der Chef der Ryanair-Gruppe in der "Financial Times". Wahrscheinlich würden die durchschnittlichen Ticketpreise in den nächsten fünf Jahren steigen. Als Grund dafür nennt O'Leary die Kombination aus teurem Kerosin und Umweltabgaben.