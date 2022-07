Ryanair-CEO: Airline spart 1,5 Milliarden Dollar an Treibstoffkosten

Laut Ryanair-CEO O'Leary habe der Billigflieger in diesem Jahr rund 1,5 Milliarden Dollar an Treibstoffkosten durch langfristige Verträge gespart. So erhalte die Airline einen Großteil ihres Bedarfs bis März 2023 für 73 Dollar pro Barrel.

Der irische Billigflieger Ryanair spart nach den Worten des CEOs Michael O'Leary dank langfristiger Verträge zum Bezug von Kerosin in diesem Jahr rund 1,5 Milliarden Dollar. Die Airline erhalte einen Großteil ihres Bedarfs bis März 2023 zu einem Preis von etwa 73 Dollar pro Barrel (je 159 Liter), sagte O'Leary am Mittwoch in Wien.

Zwischenzeitlich lag der Preis bei rund 120 Dollar pro Barrel. "Wir haben uns alle Kraftstoffe, die wir brauchen, zu viel niedrigeren Preisen gesichert", so O'Leary.

Ryanair werde in wenigen Jahren mehr als 200 Millionen Passagiere befördern, bekräftige der Konzernchef. Vor der Corona-Pandemie waren es etwa 150 Millionen.

Ryanair stehe in Kontakt mit etwa 30 bis 40 Flughäfen, die als neue Ziele infrage kämen. O'Leary kündigte für den Winterflugplan drei neue Ziele ab Wien an. Dann sollen Helsinki, Kopenhagen und Tuzla angeflogen werden. Der Standort Wien zähle zu den am schnellsten wachsenden in der Ryanair-Gruppe, hieß es.

Der Billigflieger beschäftigt rund 16.000 Menschen und betreibt eine Flotte von 470 Flugzeugen.