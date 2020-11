Ryanair startet "Buy One Get One Free"-Aktion

Ryanair möchten den Verkauf von Flugtickets ankurbeln und startet eine weitere "Buy One Get One Free"-Aktion. Laut Mitteilung gilt das Angebot für Flüge zwischen dem 1. Dezember und 27. März. Die Aktion endet am 27. November um 23:59 Uhr.