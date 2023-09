Ryanair zieht Boeing-737-Max-Flotte aus Dublin ab und reduziert Flugplan

Ryanair setzt ihre Drohungen aus August in die Tat um. Wie Eddie Wilson, Chef von Ryanair DAC, mitteilte, wolle man die komplette Boeing-737-Max-Flotte aus Dublin abziehen und auf anderen Flughäfen in Europa sowie Großbritannien verteilen. Auch der Flugplan wird deutlich verkleinert, weil Anreize in Dublin fehlen würden.