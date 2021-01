Ryanair will 737 Max erst in Großbritannien einsetzen

Ryanair wird die erste Boeing 737 Max im voraussichtlich im Sommer in Empfang nehmen und sie wahrscheinlich zunächst in Großbritannien einsetzen, so CEO Eddie Wilson gegenüber dem irischen Radiosender "Newstalk". Der Billigflieger hat 210 Maschinen vom Typ B737-8-200 bestellt.