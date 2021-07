Ryanair will 2000 Piloten einstellen

Ryanair will in den kommenden drei Jahren 2000 Piloten einstellen. Gesucht werden vor allem Nachwuchskräfte, wie die Iren mitteilten. Freie Kapitänsposten würden vor allem intern vergeben.

Im Zuge der erhofften Erholung von den Auswirkungen der Corona-Pandemie will die irische Fluggesellschaft Ryanair 2000 neue Piloten einstellen. Die Piloten sollen die neu geplante Flotte von Boeing 737-Max-Flugzeugen steuern, wie das Unternehmen am Montag erklärte. Mit den neuen Flugzeugen sollen Kosten und Kerosinverbrauch abgesenkt werden. Auch Geräusch- und CO2-Emissionen sollen sich so verringern. Ryanair hatte erst im Mai einen Nettoverlust von einer Milliarde Euro (1,18 Milliarden Dollar) vermeldet, nachdem die Corona-Pandemie die Flug- und Reiseindustrie hart getroffen hatte. Doch die Fluggesellschaft sieht sich nun wieder auf Wachstumskurs.

"Uns werden nun mehr als 210 Boeing "737 Max 8-200"-Flugzeuge geliefert - und wir werden über die nächsten drei Jahre mehr als 2000 Piloten einstellen, um die freien Stellen zu füllen, die durch dieses Wachstum entstehen", erklärte Ryanair-Personaldirektor Darrell Hughes. Die Fluggesellschaft will nach seinen Worten bis 2024 die Marke von 200 Millionen Fluggästen erreichen.