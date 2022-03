Seit 2014 verletzt Russland die Souveränität und territoriale Integrität der Ukraine durch die Besetzung der Krim und bewaffneten Konflikt in der Region Donbas. Die Mitgliedstaaten der Europäischen Union reagieren mit Wirtschaftssanktionen gegen Russland. Am 22. Februar 2022 begann Russland den militärischen Einmarsch in das gesamte Gebiet der Ukraine. Seitdem verstärkt die Europäische Union die Sanktionen gegen Individuen, Industrie und die Regierung in Russland. Rechtsanwältin Nina Naske erläutert die Folgen für die Luftfahrtbranche in einer vierteiligen Mini-Serie. Teil 3: Flugverbote für bestimmte Personen aus Russland.

Die Verordnung des Rates (EU) 269/2014 und ihre Ergänzungen sehen Wirtschaftssanktionen gegen bestimmte natürliche Personen und andere Stellen vor. Die Verordnung des Rates (EU) 833/2014 und ihre Ergänzungen verbieten bestimmte Geschäfte mit Finanzinstrumenten und den Export bestimmter Güter und Dienste. Die Verordnung des Rates (EU) 2022/263 verbietet den Import bestimmter Güter und Dienste aus den Gebieten Donetsk und Luhansk und bestimmte Investitionen in diesen Gebieten.

Die Anwendbarkeit und Bedeutung der vom Rat der EU erlassenen Vorschriften hängt von den konkreten Einzelheiten des Einzelfalls jedes Unternehmens und jeder Person ab. Für eine vollständige Prüfung müssen alle Aspekte berücksichtigt werden. Mit Blick auf typische Geschäftsmodelle und Sachverhalte, die in der Luftfahrtindustrie vorzufinden sind, lassen sich allerdings einige Gesichtspunkte erkennen, die für viele wichtig sein werden. Nachdem es in dieser Serie bereits um die Bereiche der Exportverbote für Luftfahrtzeuge und Teile sowie um das Verbot für technische Hilfe, Vermittlungsdienste und andere Services ging, folgt nun ein Blick auf Luftraumsperren und Beförderungsverbote.

Luftverkehr aus Russland im EU-Luftraum verboten

Am 28. Februar 2022 hat der Rat der Europäischen Union die Verordnung (EU) 2022/334 erlassen, mit der die Verordnung (EU) 833/2014 geändert und bestimmte Luftverkehre aus Russland aus dem EU-Luftraum ausgeschlossen wurden. Die Kernvorschrift im neuen Artikel 3d lautet:

Artikel 3d 1. Luftfahrzeugen, die von russischen Luftfahrtunternehmen betrieben werden, einschließlich als Vertriebsunternehmen im Wege von Code-Sharing- oder Blocked-Space-Vereinbarungen, in Russland registrierten Luftfahrzeugen sowie nicht in Russland registrierten Luftfahrzeugen, die sich im Eigentum natürlicher oder juristischer Personen, Organisationen oder Einrichtungen in Russland befinden oder von diesen gechartert werden oder anderweitig unter deren Kontrolle stehen, ist es untersagt, im Hoheitsgebiet der Union zu landen, vom Hoheitsgebiet der Union zu starten, oder das Hoheitsgebiet der Union zu überfliegen. [...]

Notlandungen und Notüberflüge sind nach Artikel 3d Absatz 2 der Verordnung (EU) 833/2014 weiterhin erlaubt. Artikel 3d Absatz 3 sieht die Möglichkeit einer Ausnahmegenehmigung vor, insbesondere wenn der Flug humanitären Zwecken dient.

Bei genauer Durchsicht des Flugverbots fällt auf: Luftfahrzeuge, die von Luftfahrtunternehmen der Union betrieben werden oder aus anderen Gründen nicht in Russland registriert sind, sind von dem Verbot ausgenommen, solange sie nicht von einer russischen Person kontrolliert werden. Aus EU-Perspektive sind folglich bestimmte Flüge aus dem russischen Luftraum heraus noch immer erlaubt. Schlussendlich mag das dazu beitragen können, die Beziehungen mit Russland dann schnell wiederherstellen zu können, wenn Änderungen vor Ort in der Ukraine dies aus politischer Sicht wieder zulassen.

Gezielte Sanktionen: Ausschluss von Individuen aus dem Luftverkehr

Ein weiterer Umstand mit erheblichen Auswirkungen für die Luftfahrt sind die gezielten Sanktionen der Verordnung (EU) 269/2014, die sich gegen bestimmte Individuen und Stellen richten. Der Rat der Europäischen Union fügt der Liste im Anhang immer wieder neue Individuen und Stellen hinzu, und die Geschwindigkeit und Anzahl der gelisteten Personen nimmt besonders seit dem 22. Februar 2022 zu. Der russische Präsident Wladimir Putin wurde mit der Verordnung (EU) 2022/336 vom 25. Februar 2022 auch in die Liste aufgenommen.

Artikel 2 der Verordnung (EU) 269/2014 lautet:

Artikel 2 1. Sämtliche Gelder und wirtschaftlichen Ressourcen, die Eigentum oder Besitz der in Anhang I aufgeführten natürlichen oder juristischen Personen, Einrichtungen oder Organisationen oder der dort aufgeführten mit diesen in Verbindung stehenden natürlichen oder juristischen Personen, Einrichtungen oder Organisationen sind oder von diesen gehalten oder kontrolliert werden, werden eingefroren. 2. Den in Anhang I aufgeführten natürlichen oder juristischen Personen, Einrichtungen oder Organisationen oder den dort aufgeführten mit diesen in Verbindung stehenden natürlichen oder juristischen Personen, Einrichtungen oder Organisationen dürfen weder unmittelbar noch mittelbar Gelder oder wirtschaftliche Ressourcen zur Verfügung gestellt werden oder zugute kommen.

Die Verordnung (EU) 269/2014 beinhaltet verschiedene Ausnahmen, die jedoch alle einer Genehmigung durch die Behörden der Mitgliedstaaten bedürfen. Für jene Individuen (Menschen) oder Stellen (Unternehmen oder andere Organisationen), die Ziel der in der Verordnung (EU) 269/2014 geregelten Sanktionen werden, bedeutet dies deshalb praktisch, dass sie über keine Gelder und keine sonstigen Ressourcen verfügen mit Ausnahme von Mitteln für grundlegende Bedürfnisse.

Auch richtet sich die Vorschrift nicht nur an die betroffene Person oder Stelle und gilt auch nicht nur für sie, sondern muss von jedermann eingehalten werden. Andere Menschen und Unternehmen dürfen der Zielperson deshalb keine Gelder und keine wirtschaftlichen Ressourcen zur Verfügung stellen. Die meisten Geschäfte sind folglich verboten.

Für Unternehmen in der Luftfahrt ergibt sich die Notwendigkeit einer detaillierten Prüfung des Anhangs der Verordnung (EU) 269/2014, um sicherzustellen, dass Mitarbeiter, Geschäftspartner und Kunden dort nicht gelistet sind. So darf beispielsweise eine im Anhang aufgeführte Person grundsätzlich kein Flugticket kaufen und keine Flugreise antreten, weshalb Fluggesellschaften die Liste prüfen müssen. Auch dürfen Unternehmen im Regelfall nichts an die gelisteten Personen oder Stellen verkaufen oder von dort kaufen, was Geschäfte wie den Verkauf von Flugzeugen ausschließt.

Die jüngsten Ergänzungen zur Liste sollten deshalb mit besonderer Aufmerksamkeit verfolgt werden.

Lesen Sie auch die weiteren Folgen in der Mini-Serie, in der weitere Vorschriften der EU-Sanktionen gegen Russland und ihre Auswirkungen auf die Luftfahrt beschrieben werden. Alle Folgen finden Sie auf der Serien-Übersichtsseite.

Hintergrund: Vorschriften und Rechtsdurchsetzung

EU-Sanktionen gegen Russland werden im Rahmen der Gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik (GASP) erlassen. Die Entscheidungen können deshalb nur einstimmig getroffen werden, sodass jeder Mitgliedstaat zustimmen muss. Auf der Grundlage des Beschlusses 2014/145/GASP und des Beschlusses 2014/512/GASP, ursprünglich erlassen im März beziehungsweise Juli 2014 und seitdem beide viele Male geändert, nimmt die Europäische Union zielgerichtete Sanktionen vor. Diese sind überwiegend geregelt in der Verordnung des Rates (EU) 269/2014 und der Verordnung des Rates (EU) 833/2014. Wie alle Unionsverordnungen sind auch die Verordnungen (EU) 269/2014 und 833/2014 unmittelbar anwendbar in jedem EU-Mitgliedstaat und haben Anwendungsvorrang vor innerstaatlichem Recht (siehe Artikel 288 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union).

Am 22. Februar 2022 begann Russland den militärischen Einmarsch in, wie es mittlerweile aussieht, das gesamte Gebiet der Ukraine. Seit diesem Tag verstärken die Mitgliedstaaten der Europäischen Union die Wirtschaftssanktionen und es gibt beinahe täglich Ergänzungen der Vorschriften. Sowohl der Beschluss 2014/145/GASP und die Verordnung des Rates (EU) 269/2014 als auch der Beschluss 2014/512/GASP und die Verordnung des Rates (EU) 833/2014 sind bereits mehrfach angepasst worden. Außerdem sind der Beschluss 2022/266/GASP und die Verordnung des Rates (EU) 2022/263 hinzugekommen, die sich gegen die Präsenz Russlands in den Regionen Donezk und Luhansk richten.

Die Mitgliedstaaten müssen Sanktionen für Verstöße gegen die EU-Verordnungen festlegen (siehe Artikel 8 der Verordnung (EU) 833/2014 und Artikel 15 der Verordnung (EU) 269/2014). In Deutschland finden sich entsprechende Rechtsvorschriften im Außenwirtschaftsgesetz und der Außenwirtschaftsverordnung, nach denen Verstöße gegen EU-Sanktionsvorschriften mit Freiheitsstrafen oder zumindest als Ordnungswidrigkeiten geahndet werden können.

Es ist dringend zu empfehlen, die Unionsdokumente zu lesen und ihre Änderungen und die Veröffentlichung weitere Vorschriften zu verfolgen, um die Einzelheiten und der Reichweite der Wirtschaftssanktionen und ihrer Anwendung und den Anpassungen über die Zeit zu kennen: