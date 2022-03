Seit 2014 verletzt Russland die Souveränität und territoriale Integrität der Ukraine durch die Besetzung der Krim und bewaffneten Konflikt in der Region Donbas. Die Mitgliedstaaten der Europäischen Union reagieren mit Wirtschaftssanktionen gegen Russland. Am 22. Februar 2022 begann Russland den militärischen Einmarsch in das gesamte Gebiet der Ukraine. Seitdem verstärkt die Europäische Union die Sanktionen gegen Individuen, Industrie und die Regierung in Russland. Rechtsanwältin Nina Naske erläutert in dieser Woche auf airliners.de die Folgen für die Luftfahrtbranche in einer vierteiligen Mini-Serie. Teil eins: Das Exportverbot für Luftfahrtzeuge und Teile und zugehörige Dienste.

Über die Autorin Nina Naske © Nina Naske Regelmäßig beschäftigt sich Luftrechtsexpertin Nina Naske auf airliners.de in ihrer Kolumne mit aktuellen Entwicklungen im Luftrecht. Im Basiswissen Luftrecht erklärt sie juristische Grundlagen. Mit langjähriger Branchenerfahrung und Expertenwissen im Luftrecht betreuen und beraten Naske Rechtsanwälte die Unternehmen der Luftfahrt. Die Kanzlei unterstützt die Rechtsabteilung und ist Ansprechpartner für Geschäftsleitung, Safety Manager, Compliance Officer, Luftsicherheitsbeauftragte und andere Fachbereiche.

EU-Sanktionen gegen Russland: Vorschriften und Rechtsdurchsetzung

EU-Sanktionen gegen Russland werden im Rahmen der Gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik (GASP) erlassen. Die Entscheidungen können deshalb nur einstimmig getroffen werden, sodass jeder Mitgliedstaat zustimmen muss. Auf der Grundlage des Beschlusses 2014/145/GASP und des Beschlusses 2014/512/GASP, ursprünglich erlassen im März beziehungsweise Juli 2014 und seitdem beide viele Male geändert, nimmt die Europäische Union zielgerichtete Sanktionen vor. Diese sind überwiegend geregelt in der Verordnung des Rates (EU) 269/2014 und der Verordnung des Rates (EU) 833/2014. Wie alle Unionsverordnungen sind auch die Verordnungen (EU) 269/2014 und 833/2014 unmittelbar anwendbar in jedem EU-Mitgliedstaat und haben Anwendungsvorrang vor innerstaatlichem Recht (siehe Artikel 288 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union).

Am 22. Februar 2022 begann Russland den militärischen Einmarsch in, wie es mittlerweile aussieht, das gesamte Gebiet der Ukraine. Seit diesem Tag verstärken die Mitgliedstaaten der Europäischen Union die Wirtschaftssanktionen und es gibt beinahe täglich Ergänzungen der Vorschriften. Sowohl der Beschluss 2014/145/GASP und die Verordnung des Rates (EU) 269/2014 als auch der Beschluss 2014/512/GASP und die Verordnung des Rates (EU) 833/2014 sind bereits mehrfach angepasst worden. Außerdem sind der Beschluss 2022/266/GASP und die Verordnung des Rates (EU) 2022/263 hinzugekommen, die sich gegen die Präsenz Russlands in den Regionen Donezk und Luhansk richten.

Die Mitgliedstaaten müssen Sanktionen für Verstöße gegen die EU-Verordnungen festlegen (siehe Artikel 8 der Verordnung (EU) 833/2014 und Artikel 15 der Verordnung (EU) 269/2014). In Deutschland finden sich entsprechende Rechtsvorschriften im Außenwirtschaftsgesetz und der Außenwirtschaftsverordnung, nach denen Verstöße gegen EU-Sanktionsvorschriften mit Freiheitsstrafen oder zumindest als Ordnungswidrigkeiten geahndet werden können.

Es ist dringend zu empfehlen, die Unionsdokumente zu lesen und ihre Änderungen und die Veröffentlichung weitere Vorschriften zu verfolgen, um die Einzelheiten und der Reichweite der Wirtschaftssanktionen und ihrer Anwendung und den Anpassungen über die Zeit zu kennen:

Beschluss 2014/145/GASP (mit einer Liste der Änderungen seit 2014), zuletzt geändert durch Beschlüsse des Rates der EU vom 23. Februar 2022, 25. Februar 2022, 28. Februar 2022 und 2. März 2022.

Verordnung (EU) 269/2014 (mit einer Liste der Änderungen seit 2014), zuletzt geändert durch Beschlüsse des Rates der EU vom 23. Februar 2022, 25. Februar 2022, 28. Februar 2022 und 2. März 2022.

Beschluss 2014/512/GASP (mit einer Liste der Änderungen seit 2014), zuletzt geändert durch Beschlüsse des Rates der EU vom 23. Februar 2022, 25. Februar 2022, 26. Februar 2022, 28. Februar 2022 und 2. März 2022.

Verordnung (EU) 833/2014 (mit einer Liste der Änderungen seit 2014), zuletzt geändert durch Beschlüsse des Rates der EU vom 23. Februar 2022, 25. Februar 2022, 26. Februar 2022, 28. Februar 2022 und 2. März 2022.

Beschluss 2022/266/GASP und Verordnung (EU) 2022/263, vom Rat der EU erlassen am 23. Februar 2022.

Der Rat der Europäischen Union hat auf seiner Webseite einen Überblick über die Rechtsvorschriften und die Ereignisse veröffentlicht.

EU-Sanktionen seit dem 22. Februar 2022: Gezielte Sanktionen und Exportverbote

Die Verordnung des Rates (EU) 269/2014 und ihre Ergänzungen sehen Wirtschaftssanktionen gegen bestimmte natürliche Personen und andere Stellen vor. Die Verordnung des Rates (EU) 833/2014 und ihre Ergänzungen verbieten bestimmte Geschäfte mit Finanzinstrumenten und den Export bestimmter Güter und Dienste. Die Verordnung des Rates (EU) 2022/263 verbietet den Import bestimmter Güter und Dienste aus den Gebieten Donetsk und Luhansk und bestimmte Investitionen in diesen Gebieten.

Die Anwendbarkeit und Bedeutung der vom Rat der EU erlassenen Vorschriften hängt von den konkreten Einzelheiten des Einzelfalls jedes Unternehmens und jeder Person ab. Für eine vollständige Prüfung müssen alle Aspekte berücksichtigt werden. Mit Blick auf typische Geschäftsmodelle und Sachverhalte, die in der Luftfahrtindustrie vorzufinden sind, lassen sich allerdings einige Gesichtspunkte erkennen, die für viele wichtig sein werden.

Ein solcher Aspekt, der sich spürbar auf die Luftfahrt auswirken wird, sind die weitreichenden Verbote des Exports von Luftfahrtprodukten nach Russland. Am 25. Februar 2022 hat der Rat der Europäischen Union die Verordnung (EU) 2022/328 erlassen, die der Verordnung (EU) 833/2014 eine Reihe neuer Exportverbote hinzufügt.

Verbot des Exports von Luftfahrzeugen, Teilen und Diensten

Insbesondere regelt der neue Artikel 3c der Verordnung (EU) 833/2014 folgendes:

Artikel 3c 1. Es ist verboten, die in Anhang XI aufgeführten Güter und Technologien mit oder ohne Ursprung in der Union, die für die Verwendung in der Luft- oder Raumfahrtindustrie geeignet sind, unmittelbar oder mittelbar an natürliche oder juristische Personen, Organisationen oder Einrichtungen in Russland oder zur Verwendung in Russland zu verkaufen, zu liefern, zu verbringen oder auszuführen. (2) Es ist verboten, Personen, Organisationen oder Einrichtungen in Russland oder zur Verwendung in Russland unmittelbar oder mittelbar Versicherungen und Rückversicherungen in Bezug auf die in Anhang XI aufgeführten Güter und Technologien bereitzustellen. 3. Es ist verboten, eine oder mehrere der folgenden Tätigkeiten durchzuführen: Überholung, Reparatur, Inspektion, Ersatz, Modifizierung oder Behebung von Mängeln an einem Luftfahrzeug oder einer Komponente, mit Ausnahme der Vorflugkontrolle, unmittelbar oder mittelbar für natürliche oder juristische Personen, Organisationen oder Einrichtungen in Russland oder zur Verwendung in Russland, wenn sich die Tätigkeit auf die in Anhang XI aufgeführten genannten Güter und Technologien bezieht. (4) Es ist verboten, a) für natürliche oder juristische Personen, Organisationen oder Einrichtungen in Russland oder zur Verwendung in Russland unmittelbar oder mittelbar technische Hilfe, Vermittlungsdienste oder andere Dienste im Zusammenhang mit Gütern und Technologien nach Absatz 1 oder mit der Bereitstellung, Herstellung, Wartung und Verwendung dieser Güter oder Technologien zu erbringen; b) für natürliche oder juristische Personen, Organisationen oder Einrichtungen in Russland oder zur Verwendung in Russland unmittelbar oder mittelbar Finanzmittel oder Finanzhilfen im Zusammenhang mit Gütern und Technologien nach Absatz 1 für den Verkauf, die Lieferung, die Verbringung oder die Ausfuhr dieser Güter und Technologien oder für damit verbundene technische Hilfe, Vermittlungsdienste oder andere Dienste bereitzustellen. 5. In Bezug auf die in Anhang XI aufgeführten Güter gelten die Verbote gemäß den Absätzen 1 und 4 nicht für die Erfüllung – bis zum 28. März 2022 – von Verträgen, die vor dem 26. Februar 2022 geschlossen wurden, oder von für deren Erfüllung erforderlichen akzessorischen Verträgen.

Der Annex XI, auf den in diesem neuen Artikel 3c der Verordnung (EU) 833/2014 verwiesen wird, sieht einfach nur vor, dass es sich bei den in Artikel 3c Absatz 1 benannten Gütern und Technologien um "KN-Code 88 Luftfahrtzeuge, Raumfahrzeuge und Teile davon" handelt. Folglich sind alle Luftfahrzeuge und alle Luftfahrzeugteile, die zur (zollrechtlichen) KN-Nummer 88 gehören, von dem Exportverbot erfasst.

Die einzige Ausnahme, die Artikel 3c Absatz 5 der Verordnung (EU) 833/2014 vorsieht, ist die Erfüllung von Verträgen, die vor dem 26. Februar 2022 abgeschlossen wurden, aber diese Erfüllung ist auch nur bis zum 28. März 2022 erlaubt.

Für die Luftfahrtindustrie ist deshalb sofortige und genaue Aufmerksamkeit für diesen neuen Artikel 3c der Verordnung (EU) 833/2014 angezeigt. Vor allem müssen alle Geschäfte identifiziert werden, die jetzt nicht mehr erlaubt sind und deshalb beendet und unterlassen werden müssen. Für manche Sachverhalte ist dies einfach (wenn auch unerfreulich). Zum Beispiel sollten alle Vertragsverhandlungen für den Verkauf von Flugzeugen an Stellen in Russland sofort beendet werden, wenn der Vertrag noch nicht geschlossen (unterschrieben) wurde. Wenn ein Vertrag über den Verkauf von Flugzeugen nach dem 26. Februar 2022 geschlossen wurde, muss dieser Vertrag beendet werden. Andere Beispiele dazu, was jetzt verboten ist, sind der Verkauf von Luftfahrzeugteilen oder die Kreditvergabe für Verkäufe.

Andere Sachverhalte sind weniger leicht einzuordnen. Insbesondere wird bezüglich von Finanzierungsvereinbarungen und Leasingverträgen besonders gründlich zu prüfen sein und das vor allem dann, wenn das Luftfahrzeug bereits vor dem 26. Februar 2022 an den Kreditnehmer oder Leasingnehmer ausgeliefert wurde. Denn bei genauerer Durchsicht des Wortlauts von Artikel 3c Absatz 4 der Verordnung (EU) 833/2014 zeigt sich, dass Dienste einerseits und andererseits die Bereitstellung von Finanzmitteln oder Finanzhilfen möglicherweise nicht denselben Anforderungen unterliegen. Der Unterschied im Wortlaut könnte auch bedeuten, dass die Annahme von Zahlungen aufgrund bereits bestehender Verträge in manchen Fällen weiterhin erlaubt sein könnte.

Freilich würden am Ende die Gerichte zu entscheiden haben, wie Artikel 3c Absatz 4 auszulegen ist. Auf jeden Fall aber ist ein Blick auf die Details insoweit immer gerechtfertigt: In einem Urteil aus dem Jahr 2017 (Rechtssache C-72/15-Rosneft) hat der Europäische Gerichtshof entschieden, dass die Bereitstellung von Finanzmitteln und Finanzhilfen im Sinne der Verordnung (EU) 833/2014 nicht die schlichte Ausführung von Zahlungen beinhaltet.

Andererseits könnten Kreditgeber und Leasinggeber eine solche Detailprüfung im Ergebnis als wenig hilfreich beurteilen, falls Zahlungen aus Russland oder von russischen Stellen künftig schwieriger oder unmöglich werden, was wegen der Wirtschaftssanktionen gegen die Zahlungssysteme und gegen russische Banken eintreten könnte. Dann könnte es dazu kommen, dass Kreditverträge oder Leasingverträge beendet werden müssen, weil der Kreditnehmer oder Leasingnehmer die ausstehenden Zahlungen nicht leistet.

Weitere Einzelheiten

Lesen Sie auch die nächste Folge in der Mini-Serie, in der weitere Vorschriften der EU-Sanktionen gegen Russland und ihre Auswirkungen auf die Luftfahrt beschrieben werden. Der zweite Teil wird weitere Exportverbote für Güter und Technologien der Luftfahrt und zugehörige Dienste betreffen.