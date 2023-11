Russischer Verkehrsminister: 76 Verkehrsflugzeuge im Ausland beschlagnahmt

Russland hat die westlichen Sanktionen besonders in der Luftfahrt zu spüren bekommen: Insgesamt 76 Verkehrsflugzeuge wurden nach Angaben des russischen Verkehrsministers im Ausland beschlagnahmt. Währenddessen laufen weiterhin Rechtsstreitigkeiten mit den Leasinggebern.

Infolge der Sanktionen nach dem Einmarsch in die Ukraine im Februar 2022 wurden laut des russischen Verkehrsministers Witali Saweljew 76 Verkehrsflugzeuge im Ausland beschlagnahmt. Das berichtet "Aerotime". Saweljew, ehemaliger CEO der Fluggesellschaft Aeroflot, gab in einem Interview zu, dass sein Ministerium auf diese Situation nicht vorbereitet war, und nannte Zahlen zu den Auswirkungen der Sanktionen auf die kommerzielle Luftfahrtindustrie des Landes.

Die 76 Flugzeuge, auf die sich Saweljew bezog, waren zum Zeitpunkt der Verhängung der Sanktionen aus verschiedenen Gründen vorübergehend außerhalb Russlands, beispielsweise zur Wartung oder kommerziellen Nutzung. Diese Flugzeuge konnten nicht in das russische Hoheitsgebiet zurückkehren.

Neben den beschlagnahmten Flugzeugen wurde auch ein erheblicher Teil der russischen Verkehrsflugzeugflotte in ihrer Einsatzfähigkeit stark eingeschränkt. Dies lag nicht nur daran, dass Boeing und Airbus ihre Dienstleistungen infolge des Krieges und der Sanktionen für russische Betreiber eingestellt haben.

Russland verweigert Rückgabe von Jets

Zu Beginn des Krieges waren mehr als die Hälfte der von russischen Airlines betriebenen Flugzeuge geleast. Die meisten westlichen Hersteller registrierten ihre Maschinen auf den Bermudas oder in Irland. Russland weigerte sich, diese Flugzeuge an die Leasinggeber zurückzugeben. Obwohl russische Airlines einige der betroffenen Flugzeuge inzwischen erworben haben, ist der Rechtsstreit in vielen Fällen diesbezüglich noch nicht abgeschlossen.

Seit November können russische Fluggesellschaften nur noch internationale Flüge in elf Länder durchführen, die Garantien gegen eine mögliche Beschlagnahme angeboten haben.

Die russische Verkehrsflugzeugflotte besteht derzeit aus 1302 Flugzeugen, von denen 1176 für die Passagierbeförderung vorgesehen sind. Seit 2022 wurden über 800 Flugzeuge in Russland neu registriert.