Warum Leasing-Flugzeuge nicht in Russland registriert wurden

Hunderte geleaste Flugzeuge russischer Betreiber wurden nicht in Russland, sondern auf den Bermudas oder in Irland registriert. Wie das rechtlich überhaupt möglich war, erläutert Dr. Moritz G. Heile. Ein Hintergrund zu den Besonderheiten bilateraler "Artikel 83bis"-Abkommen.

Nach dem russischen Angriff auf die Ukraine rückt eine Besonderheit im internationalen zivilen Flugverkehr in den Blickpunkt: Die weit überwiegende Mehrzahl durch russische Airlines betriebener Flugzeuge ist nicht in Russland, sondern auf den Bermudas oder in Irland registriert. Ein Gastbeitrag von Rechtsanwalt Dr. Moritz Heile über die Hintergründe der ungewöhnlichen Kennzeichen russischer Flugzeuge.

Nach dem Fall des "Eisernen Vorhangs" hat die zivile passagierbefördernde Luftfahrt in den ehemaligen Sowjetstaaten, insbesondere in der heutigen Russischen Föderation, einen erheblichen Wandel erlebt. Die ehemals vollstaatliche Aeroflot wurde teilprivatisiert, trat sodann der Luftfahrtallianz "Sky Team" bei und gründete mit Pobeda unter anderem einen eigenen Low Cost Carrier, während sich der innerstaatliche Luftverkehr konsolidierte und mit zum Beispiel S7 Airlines und Nordwind Airlines neue Player in den Markt eintraten.

Zugleich wurden Flotten überholt und erneuert: Fanden zu Sowjetzeiten noch ausschließlich Flugzeugtypen heimischer Hersteller wie Iljuschin und Tupolew Verwendung, sind seitdem zwar nicht ausschließlich, aber doch überwiegend Modelle westlicher Flugzeugbauer, vornehmlich von Airbus und Boeing, im Einsatz.

Wer diese Luftfahrzeuge genauer betrachtet, wird feststellen, dass sie weit überwiegend nicht – wie bei anderen Airlines üblich – mit einer heimischen Länderkennung, das heißt im Falle Russlands "RA-" unterwegs sind, sondern Luftkennzeichen der Bermudas, typischerweise beginnend mit "VP- " oder "VQ-" tragen. Der Grund dessen: Es sind vor allem geleaste Flugzeuge.

Einer airliners.de-Analyse auf Basis von CH-Aviation-Daten zufolge handelt es sich bei rund 720 der gegenwärtig rund 1000 von russischen Luftfahrtunternehmen für zivile Zwecke eingesetzten Maschinen um Leasinggerät.

Tatsächlich ist das Flugzeugleasing in Russland deutlich ausgeprägter als andernorts, nicht zuletzt aufgrund der bei dem Kauf westlicher Flugzeugen staatlicherseits erhobenen Importzölle. Dass nun aber geleaste Luftfahrzeuge – anders als ansonsten üblich – in der Russischen Föderation keine Neu- oder Re-Registrierung und somit auch keine russische Kennzeichnung erhalten, liegt an einigen Besonderheiten im Rahmen internationalen Luftverkehrsrechts, die im Folgenden dargelegt werden.

Über den Autor Dr. Moritz G. Heile © Goodvice Dr. Moritz G. Heile ist Rechtsanwalt in Berlin und berät im Schwerpunkt Mandanten der Luftverkehrsbranche, einschließlich Airlines, Airports und andere Marktteilnehmer. Als Lehrbeauftragter an der Universität zu Köln unterrichtet er Internationales Luftverkehrsrecht. Er veröffentlicht regelmäßig zu aktuellen Frage- und Problemstellungen auf dem Gebiet des Luftverkehrsrechts. Kontakt

Chicagoer Abkommen als Grundlage

Maßgebliche Grundlage des internationalen Luftverkehrsrechts ist im Bereich der Zivilluftfahrt die am 4. April 1947 in Kraft getretene "Convention on International Civil Aviation", das Abkommen über die Internationale Zivilluftfahrt vom 7. Dezember 1944 (kurz: das Chicagoer Abkommen). Mit heute 193 Teilnehmerstaaten, einschließlich der im Jahr 1970 beigetretenen Russischen Föderation, erfährt das Chicagoer Abkommen praktisch weltweit Geltung. Nicht von ungefähr gilt es als die "Magna Charta" oder das Grundgesetz grenzübergreifenden Flugverkehrs.

Eine der zentralen Vorschriften des Chicagoer Abkommens findet sich in dessen Artikel 17, wonach Luftfahrzeuge die Staatsangehörigkeit desjenigen Staates besitzen, in dem sie eingetragen sind ("Aircraft have the nationality of the State in which they are registered."). Zudem sieht das Chicagoer Abkommen in seinem Artikel 18 vor, dass eine mehrfache Staatszugehörigkeit von Luftfahrzeugen ausgeschlossen ist, da ein Luftfahrzeug in nicht mehr als einem Staat eingetragen sein darf, wenngleich doch die Eintragung – wie branchentypisch – von einem Staat auf einen anderen übertragen werden kann.

Weitere internationale Regelungen zur Registrierung Zudem stellt Artikel 20 des Chicagoer Abkommen die Anforderung auf, dass ein jedes in internationalem Luftfahrt verwendetes Luftfahrzeug ein ihm vorgeschriebenes Staatszugehörigkeits- und Eintragungszeichen führt. Einzelheiten dessen, insbesondere zur Art und Weise der Kennzeichnung, sind in Annex 7 ("Aircraft Nationality and Registration Marks") des Abkommens geregelt. Europa-Flagge neben einer Lufthansa-Kennung. © Lufthansa / Oliver Roesler Danach muss jedes Luftfahrzeug ein Staatszugehörigkeits- (beispielsweise "D-" für Deutschland) sowie ein sich anschließendes aus drei oder vier Buchstaben beziehungsweise Ziffern bestehendes Eintragungszeichen tragen. Diese sind auf dem jeweiligen Luftfahrzeug deutlich sichtbar anzubringen. Spezifika zur Anbringung, insbesondere bezöglich deren Lage sowie Schriftart und -größe enthält sodann Annex 8 zum Chicagoer Abkommen.

Im Ergebnis wird durch dieses Erfordernis der Registrierung und somit der Staatszugehörigkeit eine besondere Beziehung zwischen dem Luftfahrzeug und seinem Eintragungsstaat hergestellt. Von Relevanz ist dies, weil zahlreiche andere Vorschriften innerhalb sowie außerhalb des Chicagoer Abkommens an die Nationalität eines Luftfahrzeugs anknüpfen.

Eigentlich obliegt den Heimatstaaten die Aufsicht und Überwachung

So stellt insbesondere die völkerrechtliche Pflicht des Heimatstaates zur Aufsicht und Überwachung eines Flugzeugs nach Artikel 31 f. des Chicagoer Abkommens auf dessen Staatszugehörigkeit ab. Wenngleich die eigentliche Eintragung gemäß Artikel 19 nach den Gesetzen und Bestimmungen des betreffenden Vertragsstaates erfolgt, sehen staatliche Vorschriften zur Registrierung in der Regel vor, dass der Eintragende die Staatsangehörigkeit des Registerstaates haben muss.

In Deutschland ist der für die Bestimmung der Staatszugehörigkeit maßgebliche Registrierungsakt die Eintragung in die Luftfahrzeugrolle. Nach § 3 Abs. 1 LuftVG werden hier Luftfahrzeuge nur registriert, wenn sie nicht schon einem in einem ausländischen Luftfahrzeugregister eingetragen sind und – im Lichte der Verordnung (EG) Nr. 1008/2008 – ein EU- beziehungsweise EWR-Staatsangehöriger unmittelbar oder mittelbar über eine von ihm kontrollierte juristische Person ein bestimmtes zivilrechtliches Nutzungsrecht am Luftfahrzeug hat.

Flugzeuge sowjetischer Bauart sind in Russland vielfach russisch registriert. © AirTeamImages.com / Alexander Mishin

Dabei handelt es sich typischerweise um Eigentum, oder aber das Recht solches Eigentum zu erwerben (dingliche Anwartschaft beim Vorbehaltskauf) beziehungsweise ein schuldrechtliches Besitzrecht für einen Zeitraum von mindestens sechs Monaten aufgrund eines Mietvertrags oder eines ähnlichen Rechtsverhältnisses. Hierzu zählt auch Leasing. In den meisten anderen Vertragsstaaten des Chicagoer Abkommens gilt Vergleichbares.

Grenzüberschreitendes Leasing wird zum Problem

Die Möglichkeit, ein Luftfahrzeug beispielsweise in Deutschland auch dann zu registrieren, wenn es nicht im Eigentum steht, aber doch langfristig gemietet wird, so dass im Ergebnis Eigentum am Fluggerät und dessen Miete (Leasing) gleichbehandelt werden, stellt eine erhebliche Erleichterung für die Luftfahrtbranche dar.

Schließlich führte die rapide Zunahme des Flugzeugleasings dazu, dass Eigentum und Betrieb eines Luftfahrzeugs immer häufiger auseinanderfallen: Anstatt Flugzeuge zu kaufen und deren hohen Investitionskosten aufzubringen, wurde es üblich, dass Luftfahrtunternehmen ihr Fluggerät (zeitlich beschränkt) von Leasinggesellschaften beziehen.

Auf den Bermudas registrierte Flugzeuge der S7 Airlines. © AirTeamImages.com / Alexander Mishin

Geschieht dies nun grenzübergreifend, vermag der Staat, in dem der Leasinggeber seine Flugzeuge registriert hat, ein Interesse daran zu haben, dass die aus dem Chicagoer Abkommen (Artikel 12, 30, 31 und 32 a) resultierenden Aufsichts- und Überwachungspflichten nicht bei ihm verbleiben, da es ihm nicht möglich sein wird, diese auch zu erfüllen. Denn befindet sich das Luftfahrzeug außerhalb seiner unmittelbaren Einwirkungssphäre, wird er nicht sicherstellen können, seine Verpflichtungen im Zusammenhang mit dessen Betrieb wahrzunehmen.

Ein Beispiel: Verleast eine Leasinggesellschaft ein im Staat A registriertes Flugzeug an ein Luftfahrtunternehmen, das sodann das geleaste Fluggerät ausschließlich zwischen seinem Heimatstaat B und den Staaten C und D einsetzt, wird es Registerstaat A kaum gelingen, die Luft- und Betriebssicherheit des bei ihm eingetragenen Flugzeugs sicherzustellen.

Die Lösung: Bilaterale "Artikel 83bis"-Vereinbarungen

Die Vertragsstaaten des Chicagoer Abkommens reagierten auf diese Entwicklung mit der 1997 in Kraft getretenen Regelung des "Artikel 83bis". Damit wurde es möglich, dass der Eintragungsstaat dem sogenannten Betreiberstaat Pflichten der Aufsicht und Überwachung überträgt, insoweit beide Staaten erstens den "Artikel 83bis" ratifiziert, zweitens eine bilaterale Vereinbarung zur Pflichtenübertragung geschlossen und drittens diese Vereinbarung bei der International Civil Aviation Organization, der Icao hinterlegt wurde. Wenngleich diese "Artikel 83bis"-Abkommen bis heute Seltenheitswert haben, vermögen sie doch erhebliche Vorteile mit sich zu bringen.

Was das "bis" bedeutet Die Kennzeichnung "bis" ist eine im angloamerikanischen Rechtsraum übliche Form der Nummerierung. Sie ist angelehnt an Iterativzahlen im Lateinischen (semel, bis, ter, quater...). Wenn an einer Stelle eines Gesetzestexts (wie hier 1997 geschehen zwischen den bereits bestehenden Artikel 83 und Artikel 84) zu einem späteren Zeitpunkt ein Zwischenartikel eingeführt werden soll, wird dieser als bis bezeichnet (hier Artikel 83bis) und eingefügt. So verschiebt sich nicht die gesamte Nummerierung. Ginge es noch weiter, würde man "ter", "quater" und so weiter einsetzen. Im Deutschen benutzt man stattdessen (a) und (b), aber das Chicagoer Abkommen hat keine rechtsverbindliche deutsche Sprachfassung.

Für Leasinggeber stellen sie sich allemal vorteilhaft dar, da es ihnen auf diesem Wege möglich wird, vorbehaltlich nationalstaatlicher Regelungen eigene Luftfahrzeuge in einem ihm verlässlich erscheinenden Staat, insbesondere dem eigenen Heimatstaat zu registrieren, ohne das Risiko einer Neu- beziehungsweise Re-Registrierung im Land seines Leasingnehmers einzugehen, das womöglich eine geringere Rechtssicherheit verspricht.

Auf Bermuda registrierte Flugzeuge der Ural Airlines in Moskau. © AirTeamImages.com / Alexander Mishin

Das ist vor allem deshalb von Bedeutung, weil – aufgrund der Regelung von Artikel 18 des Chicagoer Abkommens – eine sich am Leasingende anschließende Deregistrierung zu Gunsten des Leasinggebers stets der Mitwirkung eben jenes Landes bedürfte.

Zugleich profitieren aber auch die Leasingnehmer, also die Airlines: Sind diese in Staaten beheimatet, in denen es aufgrund der politischen, staatsorganisatorischen oder wirtschaftlichen Lage beziehungsweise aufgrund von Zweifeln an der Rechtssicherheit andernfalls schwierig wäre, Luftfahrzeuge zu finanzieren oder zu leasen, mag der "Artikel 83bis" die Lösung aufzuzeigen. Aus diesem Grund hat insbesondere die Russische Föderation entsprechende Abkommen geschlossen, unter anderem mit Irland, der Schweiz sowie Österreich, aber eben auch den Bermudas.

Diese Vereinbarungen ermöglichen es, dass ein dort geleastes und ordnungsgemäß registriertes Flugzeug unter einem von Russland erteilten Luftverkehrsbetreiberzeugnis, dem AOC (englisch kurz für Air Operators Certificate) betrieben wird. In solchen Fällen also kommt es dazu, dass durch russische Carrier eingesetzte Maschine vielfach unter fremder Flagge, also mit ausländischem Staatszugehörigkeits- und Eintragungszeichen am Flugzeugrumpf unterwegs sind.

Besonderheiten in russischen "Artikel 83bis"-Vereinbarungen

Allerdings weisen "Artikel 83bis"-Abkommen der Russischen Föderation eine Besonderheit auf: Da seit jeher erhebliche Zweifel an einer zweck- und ordnungsgemäßen Überwachung und Kontrolle der Lufttüchtigkeit in Russland bestehen, verbleiben eben die völkerrechtlich begründeten Pflichten zur Sicherstellung der Flugtauglichkeit (Airworthiness) stets mit dem Registerstaat des betreffenden Luftfahrzeugs und gehen – anders als andere Verpflichtungen – nicht auf den Heimatstaat der leasingnehmenden Fluggesellschaften über.

Ein Vergleich mit dem Deutsch-Österreichischen "Artikel 83bis"-Abkommen aus dem Jahr 2016 zeigt, dass darin eine Übertragung jedweder aufsichtsrechtlichen Zuständigkeiten von einem auf den anderen Staat vorgesehen ist, das heißt, auch diejenige für die Überwachung und Kontrolle der Lufttüchtigkeit.

Dagegen sieht es beispielsweise Artikel III des "Artikel 83bis"-Abkommens zwischen den Bermudas und der Russischen Föderation aus dem Jahr 1999 ausdrücklich vor, dass die Airworthiness -Pflichten beim Registerstaat, also Bermuda, verbleiben und nicht auf den Heimatstaat der leasingnehmenden Fluggesellschaften, also Russland, übergehen.

Während also zum Beispiel Deutschland im Falle des Leasings die Lufttüchtigkeitsüberprüfung - aufgrund der Annahme vergleichbarer Sicherheitsstandards - Österreich überträgt, verzichtet Bermuda im Verhältnis zu Russland darauf. Es werden zwar alle anderen Pflichten im Zusammenhang mit geleasten Luftfahrzeugen übertragen, aber gerade nicht die der sicherheitsrelevanten Kontrollen der Fluggeräte.

Airworthiness-Bedenken gegenüber Russland

Diese unterschiedliche Herangehensweise an "Artikel 83bis"-Abkommen dient auch den Leasinggebern. Diese wollen in der Regel nicht nur vermeiden, dass ihre Flugzeuge im russischen Luftfahrtregister registriert werden, sondern auch, dass sie einer Lufttüchtigkeitsüberprüfung russischer Behörden unterstehen, denn damit ginge ein erheblicher Wertverlust einher.

Die Flieger ließen sich danach kaum noch weitervermieten, schließlich erfordert eine solche Weitervermietung eine lückenlose Dokumentation ordnungsgemäßer Wartung und Instandsetzung sowie regulatorischer Aufsicht dessen Stattdessen möchte man, dass mit westlichen Standards kontrolliert und überwacht wird.

Aus diesem Grund wurden auch Wartung und Instandhaltung bisher größtenteils außerhalb Russlands vorgenommen. Diese Vorgehensweise ist regelmäßig Gegenstand von Leasingverträgen, um die Werthaltigkeit geleaster Flugzeuge zu sichern.

Vor diesem Hintergrund ist es zu verstehen, dass die Bermuda Civil Aviation Authority, die Zivilluftfahrtbehörde der Bermudas Mitte März die von ihr zuvor erteilten Lufttüchtigkeitszeugnisse (Airworthiness Certificates) bei ihr registrierter, aber von russischen Airlines betriebener Flugzeuge widerrufen hat. Auch die irischen Behörden haben zwischenzeitlich die Lufttüchtigkeit der russischen Flugzeuge im irischen Register entzogen.

Schließlich war es den Aufsehern ab Beginn der internationalen Sanktionen gegen die Russische Föderation infolge des Ukrainekriegs und aufgrund der damit einhergehenden weitreichenden Flugverbote für russische Fluggesellschaften nicht länger möglich, die ihr völkerrechtlich zufallenden Pflichten zur Überwachung und Kontrolle der Lufttüchtigkeit jener Maschinen zu erfüllen.

Denn spätestens mit Wegfall der praktischen Möglichkeit eines jederzeitigen Zugriffs auf die Luftfahrzeuge entfiel auch die theoretische Möglichkeit, deren Luft- und Betriebssicherheit zu bescheinigen. Mit der massenhaften Umregistrierung geleaster Flugzeuge in das russische Register durch die russischen Behörden und der Weigerung etlicher Leasingnehmer, ihre Flugzeuge zurückzuführen, wird die bisherige Praxis nun zu einem großen finanziellen Risiko für die Leasinggeber sowie deren Versicherer und Rückversicherer Voraussichtlich wird dies die Branche noch jahrelang beschäftigen.