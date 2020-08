Rund 60 Tui-Reisebüros in Deutschland vor dem Aus

Tui will bis Ende September 2021 rund 60 Tui-Reisebüros schließen. Das berichtet die "FVW" unter Berufung auf ein Schreiben der Geschäftsführung an die Mitarbeiter. Betroffen wären rund 250 bis 300 Beschäftigte. Tui betreibt rund 450 Filialen in Deutschland.