Rufe nach Neuausrichtung des Bundesverkehrswegeplans

Beim "Infrastrukturdialog" zwischen dem Bundesverkehrsministerium und mehr als 160 Organisationen fordern die Flughäfen eine Aufnahme in den Bundesverkehrswegeplan. Umweltschützer wollen dagegen eine klimaorientiertere Planung.

Ein Flugzeug der Lufthansa rollt von der Landebahn Nordwest in Frankfurt am Main über die Autobahnbrücke.

Die Bundesregierung hat den "Infrastrukturdialog" zur Weiterentwicklung des Bundesverkehrswegeplans gestartet. Damit soll geklärt werden, wie es mit dem wichtigsten Planungsinstrument für den Verkehr in Deutschland weitergeht.

Nach Ansicht der Arbeitsgemeinschaft Deutscher Verkehrsflughäfen (ADV) soll die Anbindung von deutschen Flughäfen zukünftig eine größere Rolle bei den zentralen Planungen spielen. Nur so könne eine verkehrsträgerübergreifende Verknüpfung der Standorte etwa an die Schiene oder Autobahnen gewährleistet werden.

Bislang koordiniert der Bund nur den Bau von Schienen, Fernstraßen und Wasserwegen. Bereits seit Längerem gibt es Forderungen, die bislang maßgeblich von den Bundesländern selbst geplanten Flughafenstandorte stärker in eine bundesweite Koordinierung mit aufzunehmen.

Ziel des Flughafenverbandes ist dabei unter anderem eine bessere intermodale Verknüpfung von Eisenbahn und Flugzeug. So ist etwa der zweitgrößte deutsche Flughafen in München immer noch nicht direkt an das ICE-Schnellbahnnetz angebunden.

Umweltschützer wollen klimaorientierte Planungen

Auch Umweltschützer fordern einen Neuanfang: Schon viel zu lange leiste sich Deutschland eine Infrastrukturplanung, die ein "Wünsch-dir-was-Programm" einzelner Politiker sei, "statt eines strukturierten Zukunftsplans", sagte Jens Hilgenberg, Verkehrsexperte des BUND, dem "Redaktionsnetzwerk Deutschland" (RND).

"Der Dialogprozess muss, wie im Ampel-Koalitionsvertrag vereinbart, eine Neupriorisierung der Vorhaben im geltenden Bundesverkehrswegeplan zum Ergebnis haben", sagte Julia Verlinden, Vize-Fraktionschefin der Grünen. "Dazu gehört ein deutlicher höherer Anteil von Güter- und Personenverkehr auf der Schiene. Deswegen müssen wir unsere begrenzten Ressourcen auf Mobilitätswendeprojekte fokussieren", so Verlinden.

Die Bundesplanungen für den Ausbau und die Instandhaltung von Verkehrsinfrastrukturen umfassen aktuell mehr als 1700 Projekte und Investitionen in Höhe von 270 Milliarden Euro. Die Ampelkoalition hatte beschlossen, dass es zur Neuausrichtung der Verkehrsplanung auf Bundesebene einen "Dialogprozess" über seine Zukunft geben soll. Ziel ist ein "Bundesverkehrswege- und Mobilitätsplan 2040".