Rückstellungen für P&W-Triebwerk drücken MTU in die roten Zahlen

Rückstellungen von fast einer Milliarde Euro für langwierige Inspektionen an schadhaften Triebwerken drücken den Münchner Flugzeug-Zulieferer MTU Aero Engines in die roten Zahlen. Der Verlust vor Zinsen und Steuern (Ebit) summierte sich in den ersten neun Monaten auf 410 (Vorjahr: Gewinn 331) Millionen Euro, wie MTU mitteilte.

Fast alle der 700 ausgelieferten Getriebefan-Triebwerke des Partners Pratt & Whitney müssen in den nächsten Jahren für Monate in die Werkstatt, weil in ihnen eine womöglich defekte Turbinenscheibe verbaut ist. Bereinigt um die Rückstellungen stieg das Ebit von MTU in den ersten neun Monaten um ein Drittel auf 597 Millionen Euro.

Höchster Zuwachs bei Geschäft mit neuen Triebwerken

Der bereinigte Umsatz kletterte von Januar bis September um 21 Prozent auf 4,6 Milliarden Euro. An den bereinigten Zahlen misst MTU seinen Erfolg. Für das Gesamtjahr bleibe es daher bei den Prognosen: einem Umsatz von 6,1 bis 6,3 Milliarden Euro und einem bereinigten Ebit von leicht über 800 Millionen Euro. Die höchsten Zuwächse verzeichnete MTU dabei im Geschäft mit neuen Triebwerken für Verkehrsflugzeuge.

MTU hat einen Anteil von 18 Prozent an dem Getriebefan-Triebwerk. GTF-Triebwerke vom Typ PW1100G-JM sind das häufigste Triebwerk für das Airbus-Erfolgsmodell A320 Neo und unter anderem bei den Billigfluggesellschaften Jetblue, Spirit Airlines und Wizz Air im Einsatz. Die Getriebefan-Technik gilt als besonders sparsam.