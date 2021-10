Rückreiseverkehr überwiegend problemlos

In vielen Bundesländern sind am Wochenende die Herbstferien zu Ende gegangen. Die Flughäfen melden hohe Passagierzahlen, aber wenig Probleme. Auch der Betrieb am BER verlief reibungslos.

In mehreren Bundesländern sind die Herbstferien zu Ende gegangen. Am Frankfurter Flughafen sei es zu "einem erhöhten Passagieraufkommen" gekommen, so Fraport-Sprecherin. Etwas mehr als 130.000 Menschen kamen nach Schätzung der Betreibergesellschaft Fraport am Samstag aus dem Urlaub zurück oder wollten starten. Am Sonntag lag die Zahl leicht darunter. Wie es von der Betreibergesellschaft Fraport hieß, waren etwa 57.000 Menschen von Frankfurt aus abgeflogen; ungefähr 70.000 Passagiere seien angekommen.

Wie bereits im Vorfeld angekündigt, hatten sich in den Terminals ab und an Warteschlangen gebildet, wie es von der Fraport hieß. Am Flughafen gelten die Corona-Regeln, zu denen auch die Überprüfung von Impfnachweisen und anderen Dokumenten gehört.

Insgesamt sei die Atmosphäre an Deutschlands größtem Flughafen aber gut gewesen, sagte eine Sprecherin weiterhin. Bereits am Freitag seien es 120.000 Menschen gewesen, die an- oder abflogen. Von Zahlen vor der Pandemie ist der Airport aber noch immer weit entfernt. Damals wurden in den Herbstferien täglich etwa 220.000 Passagiere in Frankfurt abgefertigt.

Auch keine Probleme am BER

Das große Rückreisechaos ist am Hauptstadtflughafen BER an diesem Wochenende ausgeblieben. Die Lage am Flughafen sei an den drei letzten Tagen der Herbstferien in Berlin und Brandenburg "stabil und ohne größere Probleme", sagte eine Flughafensprecherin am Sonntag. 64.000 Menschen waren allein am Sonntag über den BER gereist. Für das gesamte Wochenende waren die Verantwortlichen von knapp 190.000 Reisenden ausgegangen. Die meisten von ihnen kamen aus dem Urlaub zurück.

Damit übertraf das Fluggastaufkommen noch einmal das Niveau von der ersten Ferienwochenende vor zwei Wochen. Damals war es aufgrund des hohen Reiseaufkommens, der aufwendigen Corona-Kontrollen und einer zu engen Personaldecke zu chaotischen Szenen gekommen. Vor den Check-In-Schaltern bildeten sich lange Warteschlangen, manche verpassten trotz ausreichender Vorlaufzeit ihren Flieger. Auf dem Rollfeld mussten ankommende Reisende immer wieder auf Ausstiegstreppen und später auf ihr Gepäck warten.

Reibungslos in NRW

In Nordrhein-Westfalen sind am Samstag zunächst größere Verkehrsprobleme ausgeblieben. An den Flughäfen kamen Reiserückkehrer ohne besondere Verzögerungen voran. "Bislang gibt es keine längeren Wartezeiten am Check-in oder an den Sicherheitskontrollen", sagte ein Sprecher des Flughafens Düsseldorf am frühen Nachmittag. Die Abfertigung in den Terminals funktioniere problemlos. Insgesamt wurden von Samstagmorgen bis Sonntagabend etwa 95.000 Passagiere am Düsseldorfer Flughafen erwartet.

Auch am Flughafen Köln/Bonn verlief das Ferienende nach Angaben eines Flughafensprechers bislang reibungslos. "Wir erleben bisher normalen Ferienbetrieb", berichtete der Sprecher am Nachmittag. Längere Wartezeiten habe es nicht gegeben.